Altenburg

Das Gewitter am späten Donnerstagabend hat in Teilen des Landkreises für leichte Überschwemmungen und Hagel gesorgt. Besonders betroffen davon waren nach ersten Erkenntnissen vor allem einige Nobitzer Ortsteile. In Zürchau musste die Feuerwehr die Straße nach Saara sperren, weil vom Feld herabgespültes Wasser die Fahrbahn überflutete. Starker Hagel beschädigte hier auch Obstgehölze und andere Pflanzen. In Lehndorf überflutete der Regen die Straße in Richtung Heiligenleichnam. Für kurze Zeit wurde auch die Elektronik der Bahnschranke in Lehndorf gestört. Dies konnte jedoch schnell behoben werden. In Burkersdorf spülte der Starkregen Steine auf die Fahrbahn. In Altenburg kam es zu teils heftigem Niederschlag, der glimpflich abging.

Von Jens Rosenkranz