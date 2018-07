Altenburg

Eine groß angelegte Suchaktion in Altenburg nahm am Sonntagmorgen ein glückliches Ende. Dutzende Beamte in allen Streifenwagen der Polizeiinspektion Altenburger Land, ein Fährtenspürhund und schließlich sogar die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes hatten stundenlang nach einem vermissten 75-Jährigen geforscht. Der Mann – ein Patient des Klinikums – hatte gegen 7 Uhr sein Zimmer verlassen. Da er zwei Stunden später noch immer nicht zurückgekehrt war, wurden der Zimmernachbar und das Stationspersonal stutzig, vermuteten einen Notfall.

Befragungen im Klinikumfeld

Die Polizei begann zunächst mit Befragungen im Umfeld der Klinik sowie bei Angehörigen. Dann startete sie die Suchaktion, insbesondere in der Umgebung des Klinikums. Das DRK unterstützte mit einem Personenspürhund und 16 Flächensuchhunden. Auch Polizeibeamte aus umliegenden Dienststellen kamen hinzu. In der Nacht musste die Suche zunächst ergebnislos abgebrochen werden, wurde am Sonntagmorgen fortgesetzt. Gegen 6.30 Uhr meldete die Klinik, dass der Patient wieder auf Station erschienen ist. Er habe sich nach eigenen Angaben bei einem Spaziergang verirrt und die Nacht im Freien nahe der Bundesstraße verbracht. Erste Untersuchungen ergaben, dass der Senior wohlauf ist.

Von OVZ