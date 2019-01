Göhren

Seit 2016 ist Frank Eichhorn (Feuerwehr) Bürgermeister der Gemeinde Göhren, zu der auch die Dörfer Gödern, Lossen, Lutschütz und Romschütz als Ortsteile gehören. Doch seit einigen Jahren hört es sich stets traurig an, wenn er über seine Gemeinde spricht. Der Grund dafür sind die komplett leeren Kassen der Kommune. Daran werde sich auch in diesem Jahr nichts ändern, erklärt Eichhorn auf OVZ-Anfrage mit Verweis auf den beschlossenen Haushalt für das aktuelle Kalenderjahr.

In Göhren kann nicht gebaut werden

Dieser sei zwar ausgeglichen und die Gemeinde sei auch nicht in der Haushaltskonsolidierung, sagt Eichhorn. Dennoch ist die Situation alles andere als komfortabel. „Wir werden auch in diesem Jahr wieder keine Investitionen tätigen“, erklärt Eichhorn hörbar unzufrieden. Dafür sei leider kein Geld da. Doch der Bürgermeister betont, es gebe in der 417-Einwohner-Kommune etliches, was erledigt werden müsste. „In Gödern müsste ein altes Wohnhaus abgerissen werden. Da ist schon Gefahr im Verzug, weil Dachziegel beim Nachbarn im Garten landen. Wir wollten und müssten in Gödern und Romschütz die Dorfplätze herrichten und es sollte eigentlich ein ländlicher Weg zwischen Lödla und Gödern angelegt werden“, zählt Eichhorn die Projekte auf, die hohe Priorität haben und im Konzept für die Dorferneuerung stehen.

Als Teil der Dorfregion am Gerstenbach ist Göhren seit 2017 anerkannter Förderschwerpunkt. Doch der Zugriff auf Gelder aus dem Programm Dorferneuerung ist wegen des fehlenden Eigenanteils in weite Ferne gerückt, so Eichhorn. „Wir leben von der Hand in den Mund“, meint er resigniert.

Es bleibt nur das Prinzip Hoffnung

Bekanntermaßen geriet Göhren in die Schwierigkeiten, nachdem im Frühjahr 2017 hinterm Gasthof bei den Bachsanierungs-Arbeiten mit Mineralöl-Rückständen verseuchter Boden auftauchte. Letztendlich mussten im Sommer 430 Tonnen kontaminierter Erde abgebaggert und ersetzt werden. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 70 000 Euro übernahm der Bund 25 000 Euro, weil die Bachbettsanierung eine zu 100 Prozent geförderte Hochwasserschadensbeseitigung war. Damit musste die kleine Kommune 45 000 Euro selbst tragen, was pro Kopf rund 110 Euro entspricht. Um die Rechnung zu zahlen, räumte Göhren sein Rücklagenkonto.

Wann es wieder besser wird, da verweist Eichhorn auf das Prinzip Hoffnung: „Wir hoffen, dass es vielleicht einmal ein Jahr mit einer etwas höheren Gewerbesteuer gibt. Außerdem hatten wir vergeblich gehofft, Geld zur Unterstützung vom Land zu bekommen, denn es schwächt uns nicht nur der Ölfund, sondern auch die niedrige Schlüsselzuweisung und in diesem Jahr wieder höhere Kreisumlage.“

Von Jörg Reuter