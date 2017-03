Göllnitz. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag um 14.45 Uhr in der Teichstraße. Der 15-jährige Fahrer eines Moped Simson S 51 befuhr die Straße in Richtung Göllnitz. In einer Kurve kam er zu weit zur Straßenmitte. Hier kam ihm ein Bus entgegen. Der 62-jährige Busfahrer erkannte die Situation und bremste. Der Mopedfahrer versuchte noch, dem stehenden Bus auszuweichen, rutschte dabei weg und kollidierte mit dem Bus. Dabei wurde der Mopedfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 15-Jährigen einen Wert von 0,86 Promille. Die Kinder im Bus blieben unverletzt. Sie wurden mit einem Ersatzbus nach Hause gebracht, teilte die Polizei mit.

Von HS