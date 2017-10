Göpfersdorf lädt am Sonnabend wieder zum großen Kunst- und Bauernmarkt ein

Göpfersdorf. Am Sonnabend ist es wieder soweit – und die Dorfstraße von Göpfersdorf verwandelt sich in den Kunst- und Bauernmarkt. Zum 16. Mal stellen in dem 180 Einwohner zählenden Ort Künstler ihre Werke aus, und die Händler verkaufen ihre einheimischen Waren an die über tausend erwarteten Besucher, die seit Jahren die herbstliche Veranstaltung besuchen. Von 10 bis 18 Uhr kann nicht nur entlang der Stände der Dorfstraße geschlendert werden sondern auch guter Musik gelauscht und verschiedenste Programme in den Höfen bestaunt werden.

„Die Vorbereitungen sind mittendrin. Die Verträge mit den Künstlern und Händlern sind seit Sommer unter Dach und Fach.“ informierte Karin Gentsch-Geist, Vorsitzende des Fördervereins Göpfersdorf, auf OVZ-Anfrage.

Wie die vergangenen Jahre kann nicht nur von Stand zu Stand gegangen werden – in neun Höfen werden Ausstellungen, Programme und Vorführungen geboten. So können im Kunsthof Grafiken und Malerei nicht nur angesehen, sondern auch gekauft werden.

Im Hof Winkler können die Besucher den Handwerkern bei einer traditionellen Arbeit über die Schulter schauen. Und auch die Kleinen kommen nicht zu kurz. Im „Kinderhof“ kann gebastelt und sich geschminkt werden. Und als besonderes Highlight gibt es wieder den beliebten Streichelzoo.

Wer sich lieber wissenschaftlich interessiert, der kann im Natur-Energie-Hof die neueste Technik in Sachen Solar- und Holzenergie begutachten. Und im Schmiedehof wartet eine spannende Vorführung der Schmiedekunst.

„Dieses Jahr empfehle ich besonders die Live-Band ,Fischer & Folk’“ sagt Mitorganisatorin und Keramikerin Karin Gentsch-Geist der OVZ. Die Folk-Band reist aus Königshain-Wiederau bei Rochlitz an und gibt Blues und Rockmusik zum Besten.

Zur Mittagszeit ist es üblich, der Orgelmusik in der Göpfersdorfer Kirche zu lauschen. Dieses Jahr findet das Konzert um 14 Uhr statt.

Um 11,13,15 und 17 Uhr wird ein Marionettentheaterstück im Leitermann, Partner des Kunst- und Bauernmarktes, aufgeführt. Wer sich aber lieber einmal richtig beweisen möchte, kann am Bogenstand seine Fähigkeiten im Bogenschießen demonstrieren.

Und selbstverständlich locken beim Gang durch das beschauliche Dorf in unterschiedlichen Höfen kulinarische Köstlichkeiten in Form von Speisen und Getränken.

Weitere Infos über das Programm des Göpfersdorfer Kunst- und Bauernmarktes gibt es über www.kunstundbauernmarkt.de

Von Hannah Schäfer