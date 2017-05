Gösdorf. Feuerwehr und Feuerwehrverein Gösdorf hatten am Samstag zum Pokallauf um die Pokale der Firma Autopoint im Löschangriff eingeladen. Mannschaften aus dem Altenburger Land sowie Sachsen traten an. Gleichzeitig ging es für die hiesigen Teams um die Kreispokale bei der Jugend sowie den Frauen und Männern. „Leider musste die Entscheidung bei den Damen ausfallen, da kein Team am Start war“, bedauerte der Chef der Nobitzer Ortsteilwehr, Thomas Grünler. Umso besser war die Resonanz beim Nachwuchs sowie den Männern. „Und es waren spannende Wettbewerbe bei tollem Wetter und gutem Zuschauerzuspruch“, freute sich Grünler.

Und die Gastgeber hatten allen Grund zum ausgelassenen Jubel bei insgesamt acht angetretenen Teams: Die Gösdorfer Wehr gewann einerseits bei den Männern im Pokallauf, setzte sich mit 24,79 Sekunden gegen die sächsischen Wehren Niederalbertsdorf (25,24) und Großpillingsdorf (25,8) durch. Andererseits sind die Gösdorfer Männer neuer Kreismeister. Im Kreispokal holten sich die Ehrenberger in 27,08 Sekunden den zweiten und die Neuenmörbitzer in 27,43 Sekunden den dritten Platz. In der Gesamtwertung landeten die beiden Starter auf den Plätzen Vier und Fünf. Ebenfalls am Start waren die Kameraden aus Wolkenburg und Dürenuhlsdorf in Sachsen sowie aus Ziegelheim.

Jubel auch beim Nachwuchs. In dem Feld mit sechs Startern behielt mit Lehndorf II ebenfalls eine Wehr aus der Gemeinde Nobitz mit 43,84 Sekunden die Oberhand. Ziegelheim II (45,69) landete vor Ziegelheim I (48,73). Darüber hinaus waren dabei: Lehndorf I, Frohnsdorf sowie Schömberg aus Sachsen.

Von Jörg Wolf