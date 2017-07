Gößnitz. Von 2020 und bis 2025 will die Deutsche Bahn AG für die Umgestaltung auf dem Gößnitzer Bahnhof viel Geld in die Hand nehmen. Investiert werden soll in die Netzertüchtigung, in Oberleitungs- und Tiefbau sowie in die Umgestaltung des Bahnsteiges. Auch ein neues elektronisches Stellwerk wird errichtet. Im Zuge dieser Arbeiten verliert Gößnitz seinen 608 Meter langen Bahnsteig. Der wird geteilt für einen weiteren Bahnsteig, der im Zuge der Ausbauarbeiten entsteht. Dafür wird der bereits vorhandene Personentunnel verlängert. Der Gößnitzer Stadtrat entschied sich einstimmig für die Treppe mit barrierefreiem Zugang zu den Zügen. Der aktuelle Zugang vom Bahnhofsvorplatz, an der die Deutsche Bahn AG seit etwa zwei Jahren arbeitet, bezeichnet der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang Scholz lediglich als Übergangsvariante.

Von ovz