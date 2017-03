In Klinik gebracht

Am Dienstag wurde an den Bahnschienen in Gößnitz (Kreis Altenburger Land) eine leblose Person entdeckt. Polizei und ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und reanimierten die Person. Der Mann hatte offenbar einen Herzinfarkt erlitten.