Es ist, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Strahlend gibt der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) am Samstagmittag den Tambourmajor und läutet als temporärer Chef der Spielleute von Frisch Voran Schmölln auf dem Freiheitsplatz zugleich den Beginn des Stadtfest ein. Wenig später zeigt Scholz, dass das aber nicht alles ist, was er in der Pleißestadt im Griff hat. Mit sicherer Hand und drei, vier satten Schlägen zapft er – ohne Matschen und ohne Kleckern – das Festbier an.

Los ging die Sause der besonderen Art – Gößnitz feierte den 300. Geburtstag als Stadt – aber schon am Freitagabend mit Live-Musik im Festzelt. Auf die offizielle Eröffnung zwischen 11.30 Uhr und kurz nach 12 Uhr, die schon gut besucht war, folgten am Sonnabend ein Gottesdienst und diverse Tanzvorführungen- Höhepunkt war am Abend der große Lampionumzug mit den Reichenbacher Schalmeien, ehe der Tag mit der Band Clover ausklang.

Der gestrige Sonntag stand neben einem Kinderprogramm ganz im Zeichen des Städtewettbewerbs. Dabei legten 136 Teilnehmer auf einem Kinder- und einem Erwachsenenrad 236,88 Kilometer zurück. Das bedeutet Rang 14. Der AWO Kreisverband Altenburger Land kann sich mindestens über vier Euro pro Kilometer und 400 Euro für die Jubiläumsaktion im Vorfeld freuen. Bürgermeister Scholz hatte dabei auf einem E-Bike 149 Kilometer erradelt. Mit dem Geld wird die Beleuchtung des Jugendheims erneuert.

