Gößnitzer Stadthalle wird zum Lokschuppen

Gössnitz. „Fahrkarte“ am Eingang kaufen und ab ins Vergnügen: Etliche Modelleisenbahnfreunde aus dem Altenburger Land und darüber hinaus hatten am Wochenende ein gemeinsames Ziel: die Gößnitzer Stadthalle. Die wurde mal eben zum Lokschuppen, als der Modellbahnclub (MEC) Gößnitz gemeinsam mit befreundeten Clubs zum 13. Mal eine Ausstellung für Kenner, Gelegenheitsbastler und andere Interessierte ausrichtete. Schon draußen schnaufte und rumpelte es, drehte eine Kinderbahn ihre Runden, während sich drinnen von Spur Z bis 0 die große Welt der Züge im Kleinen entfaltete. Sehenswürdigkeiten en miniature aus dem Altenburger Land, Strecken mit Kopfbahnhof, Winterlandschaft oder Bergbaugelände zogen mit filigranen Details die Blicke auf sich, ausgeklügelte Elektrotechnik und einige Liebhaberstücke taten ihr Übriges.

Lokomotiven und Schienenstränge in klein und kleiner, gerahmt von Landschaften und filigranen Mini-Nachbauten realer Gebäude – das ist eine Welt für sich. Zu erleben am Wochenende auf der Modellbahnausstellung in Gößnitz. Zur Bildergalerie

Ein Projekt, an dem Dieter Hemmann mehr als zwei Jahre getüftelt hat, ist die Nachbildung des Gößnitzer Malzwerkes. Im Maßstab 1:87 steht das gute Stück auf einer Anhöhe, fast wie im Original. Rundherum getrocknetes Moos und es tuckert unweit eine Miniaturlok um das aufwendig gestaltete Bauwerk. Wobei nicht das Basteln, sondern die Vorarbeit den meisten Aufwand bedeutet, sagte Dieter Hemmann. „Die Hauptarbeit ist, Unterlagen zu finden, in denen die Maße verzeichnet sind.“ Das sei nicht immer so einfach, gehe mit Recherchen sowie vorläufigen Skizzen und Konstruktionen einher.

Doch auch logistische und technische Herausforderungen haben die Modellbahner zu meistern. Wie etwa Thomas Kresse aus Meuselwitz am Wochenende. Auf einem sieben Meter langen Tisch fanden sich bei ihm rund 100 Wagen und 20 Lokomotiven, die immer abwechselnd den Fahrtbetrieb aufnahmen. Seine große Leidenschaft ist das Sammeln von Liebmann-Stadtilm-Modellen. „Am Freitag, zu Beginn der Ausstellung gab es noch ein paar Startschwierigkeiten, aber da war ich hier nicht der einzige“, erzählte Thomas Kresse. Mal fiel der Strom aus oder eine Bahn entgleiste. „Mit einer Modelleisenbahn wird man eben nie fertig“, bestätigte Roland Trebus. Er war allerdings eindeutig der Schnellste beim Aufbau, dank tragbarer Bahnstrecke in Spur Z. Hartschalenkoffer auf den Tisch, aufgeklappt, die Stecker für die Stromversorgung eingestöpselt, und schon läuft die Bahn! „Ich hatte so was im Internet gesehen und habe mich dafür begeistert“, erzählte der Hobby-Eisenbahner. „Das Ganze ist recht unkompliziert zu transportieren und aufzubauen.“

Der wohl älteste Modellbegeisterte und ein richtiges Gößnitzer Urgestein ist der 87-Jährige Karl Heinz Schnabel. Er stellte gemeinsam mit seinem Enkel Stephan eine Bahnstrecke aus, die die Gäste mit selbst bemalten Häusern in Backstein-Optik und über eine gut einen Meter lange Brücke staunen ließ. Da konnte auch die vierjährige Enkelin von Uta Jackisch nicht einfach vorbeigehen, so dass sich die Oma ein „Nicht anfassen!“ nicht verkneifen konnte. „Wir sind gekommen, weil uns Freunde eingeladen haben“, sagte Uta Jackisch und ihre Mutter Christa ergänzte: „Es gibt viel zu entdecken und die Kinder sind begeistert. So etwas sollte doch gefördert werden.“

Wer’s verpasst hat: Eine weitere Ausstellung läuft im STAK Schmölln am 2. und 3. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die nächste Modellbahnbörse in der Stadthalle Gößnitz ist für den 3. Februar von 10 bis 14 Uhr geplant.

Von Eva Anna-Lena Zorn