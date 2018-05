Altenburg

Auf der Teehauswiese vereinte das Stadtmensch-Festival den Glauben an Gott und weltliche Helden. „Es gibt im Alltag richtige Helden, da bin ich mir sicher“, sagte Sandro Vogler, geschäftsführender Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde in Altenburg, zu seinem Kollegen Moritz Allersmeier von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde. Gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen haben sie am Sonntag einen Freiluft-Gottesdienst im Altenburger Schlosspark gehalten.

Das Motto: „Heldenzeit“. Zu Beginn des Gottesdienstes erklang die Filmmusik von Mission Impossible. Die jazzigen Töne der Band der evangelischen Kirchgemeinde mit der 19-jährigen Sängerin Nicole König und den Saxofon-Soli von Knut Breuer sorgten für Sommerfest-Stimmung.

Zahlreiche Familien kommen zum Gottesdienst

Gabriele und Magdalena Orymek standen als Superhelden verkleidet unter dem Pavillon und führten durch die Feier. Kinder der Bühnenreif-Initiative spielten zur Lesung das Zusammentreffen von David und Goliath nach. Die vielen Kinder unter den etwa 130 Gottesdienstbesuchern lauschten gespannt.

Höhepunkt der Andacht war ein Gespräch zwischen Vogler und Ramona Kießling sowie Cornelia Günther. Beide Altenburgerinnen sehen sich nicht als Helden. Als Trauerbegleiterin für verwaiste Eltern engagiert sich Günther seit dem Unfalltod ihres eigenen Sohnes. Die Bestatterin Kießling ist ehrenamtlich als Hospizbegleiterin tätig.

Beeindruckt von den freiwilligen Beiträgen der Frauen, sagte Vogler: „Wir brauchen viele Helden in dieser Stadt!“. Um etwas zu bewegen, sei keine „Superheldenpower“ notwendig, sondern ein klitzekleiner Glaube an Gott, ist der Pfarrer überzeugt.

Von Theresa Held