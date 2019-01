Schmölln

Die Sprottestadt steht eigentlich für wirtschaftliche Erfolge. Jetzt droht ihr ganz offensichtlich ein herber Rückschlag. Der weltweit agierende Grammer-Konzern, ein Automobilzulieferer, plant in seiner Schmöllner Niederlassung einen Stellenabbau. Darüber wurde die Belegschaft auf einer Versammlung am Mittwoch dieser Woche unterrichtet, an der laut OVZ-Informationen rund 150 Angestellte teilnahmen. Zuvor hatte auch der Wirtschaftsausschuss des Gesamtbetriebsrates der Grammer Systems GmbH in Schmölln getagt, zu der auch Werke in Amberg, Bremen, Zwickau und Rastatt gehören.

13 Entlassungen angekündigt

Auf der Versammlung wurde die betriebsbedingte Kündigung von zunächst 13 der 226 Mitarbeiter in Schmölln angekündigt. Welche Angestellten betroffen sind, soll nun in einer Sozialauswahl bis April festgelegt werden. Die Beschäftigen befürchten jedoch, dass dies nur der Anfang einer noch größeren Entlassungswelle ist, für die es deutliche Signale gibt. So soll Grammer für Schmölln keine neuen Produkte geplant haben, sodass die jetzige Fertigung 2020 ersatzlos auslaufen könnte und das Werk nutzlos wird.

Begründet wird der Produktionsrückgang mit logistischen Nachteilen am Standort, fehlendem Fachpersonal und dem Kostendruck aus einem tschechischen Werk, das deutlich kostengünstiger produziere. Schon im März 2018 waren 60 Arbeitsplätze weggefallen, als die Produktion der Mittelarmlehne für eine BMW-Reihe nach Tschechien verlagert worden war.

Mittelkonsole für den X1 kommt aus Schmölln

Im Moment wird im Industriegebiet im Ortsteil Nitzschka die Mittelkonsole für den BMW X1 und die 2er-Reihe gefertigt. Grammer betreibt dazu zwei eigene Hallen, eine für die Spritzgießerei, die andere für die Endmontage. Gearbeitet wird wochentags in drei Schichten. Gegründet wurde der Standort im Jahr 2007.

Grammer selbst wollte sich zu den Vorgängen und Plänen in Schmölln gar nicht äußern und ließ entsprechende Fragen der OVZ, auch die nach der Zukunft, unbeantwortet. Ein Sprecher bestätigte lediglich, dass im Werk in Schmölln am Mittwoch eine Betriebsversammlung stattfand. „Wir bitten um Verständnis, dass wir über den Inhalt der Gespräche mit der Belegschaft und den Arbeitnehmervertretern zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen machen können“, sagte der Sprecher.

Mitarbeiter verdienen 9,37 Euro

Der Gesamtbetriebsrat will seit längerem, dass die Grammer System GmbH endlich den jeweiligen Flächentarifverträgen der IG Metall beitritt. Für die Standorte Zwickau, Bremen und Rastatt laufen dazu bereits Verhandlungen, für Schmölln allerdings noch nicht. Doch auch hier haben sich die Mitarbeiter für die Anpassungen bei Löhnen, Urlaub und Sonderzahlungen an die Thüringer Tarifverträge ausgesprochen. Im Moment verdienen die Grammer-Leute in Schmölln 9,37 Euro pro Stunde, und damit nur wenig über dem Mindestlohn von 9,19 Euro. Hinzu kommen Schichtzuschläge. Damit kommen die Mitarbeiter auf Bruttolöhne von rund 1600 Euro.

Von Jens Rosenkranz