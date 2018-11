Altenburg

Manchmal ist die große weite Welt auch in Altenburg zu Besuch. Etwa dann, wenn ein Ex-Musiker der The Mothers of Invention, der Frank-Zappa-(Begleit-)Band der 60er- und 70er-Jahre und Grammy-Preisträger, gemeinsam mit einem Professor, der an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig, der dort Gitarre lehrt, auf der Bühne steht. So geschehen am vergangenen Wochenende im Weindepot. Dorthin hatte wie immer der Jazzklub eingeladen und mit Napoleon Murphy Brock und Werner Neumann zwei echte Weltklassekünstler auf die Bühne geholt.

Keine Spur von abgehalftert

Bisweilen ist es ja so, dass, wenn ehemals große Stars – irgendwann mehr oder weniger am Ende ihrer Karriere – von den großen Konzerthallen der Metropolen in die Kleinstadtsäle umziehen, kaum noch etwas von dem übrig ist, was den Ruhm einst begründete. Die abgehalfterten Rockstars, gezeichnet vom Leben auf der Überholspur, zehren dann meist bei traurigen Konzerten in der Provinz vom alten Ruhm und klingen dabei ein ums andere Mal nur noch wie eine miserable Kopie ihrer selbst, weit weg von dem, was sie einmal gekonnt haben. Es muss ja einen Grund geben, warum die Karriere von der Großstadt aufs Dorf geführt hat.

Was auch immer Napoleon Murphy Brock und Werner Neumann letztlich nach Altenburg dirigiert hat: Auf keinen Fall war es irgendeine Art musikalischen Unvermögens. Und vom alten Ruhm haben Brock und Neumann, die von Florian Kästner am Keyboard, Robert Lucaciu am Bass, Philipp Scholz am Schlagzeug und Volker Heuken am Vibrafon begleitet wurden, auch kaum profitieren müssen. Denn Zappa-Stücke gab es live nur wenige, andere Gassenhauer der Rockgeschichte gleich gar nicht.

Jeder Ton einfach großartig

Dafür zeigten die Männer über rund zwei Stunden, wie Musik machen auf allerhöchstem Niveau geht. Mit Leichtigkeit navigierte sich die Band durch allerlei Stile. Mal gaben sie eine Ska-Nummer zum Besten, bei der Napoleon Murphy Brock mit dem Saxofon brilliert, mal war es ein Funk-Song, der im Zusammenspiel von Gitarre, Bass und Keyboard zum Leben erweckt wurde, das andere Mal klang die Band bluesig, fast rockig oder es jazzte kräftig durch die Boxen. Was die Musiker bei jedem Lied, ja jedem Ton boten, war einfach nur großartig.

Ganz klar, dabei fallen immer wieder besonders Murphy Brock mit Gesang und Blasinstrument sowie das überragende Gitarrenspiel von Werner Neumann deutlich auf. Was aber nicht zuletzt daran liegt, welche Aufgabe und Position sie im Ensemble beziehungsweise der Musik einnehmen. Denn auch die anderen Musiker bewiesen exzellentes Können in ihrem Fach. Außergewöhnlich dabei war schon allein die Anwesenheit von Volker Heuken, denn ein Vibrafon gehört nun wahrlich nicht zum Standprogramm weder bei Rock- noch bei Jazzgruppen.

Viel zu schnell vorbei

Unterm Strich war das Konzert am Sonnabend im Weindepot eines der besten, das in der Stadt je stattgefunden hat, und gehört in die Top Ten der All-Time-Charts. Wenn man so will, gab es nur einen Wermutstropfen: die Tatsche, dass nach circa zwei Stunden Live-Musik das Konzert gegen 22.30 Uhr viel zu schnell schon wieder zu Ende war.

Von Jörg Reuter