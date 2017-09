Granit für Altenburger Johannisgraben ist da

Altenburg. Mit über vierwöchiger Verspätung sind am Mittwoch wichtige Baustoffe aus China eingetroffen, weshalb die Bauarbeiten im Johannisgraben fortgesetzt werden konnten. Im Reich der Mitte waren Steinbrüche wegen der Vergabe neuer Lizenzen vorübergehend geschlossen worden (OVZ berichtete). Eingebaut werden ab sofort Straßenborde, Pflaster und Rinnsteine. Danach folgen die Gehwegplatten und das Auftragen der Asphaltdecken. Trotz der vierwöchigen Verspätung will die Baufirma die Verzögerung auf zwei Wochen begrenzen, wie Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) der OVZ erklärte. Das heißt, dass der vollständig gesperrte Johannisgraben in der Woche vom 4. bis 10. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben wird.

Die Straße mit ihren markanten Gebäuden soll städtebaulich aufgewertet werden, eine neue Beleuchtung und 37 Parkplätze bekommen. Die Kosten dafür betragen rund eine Million Euro. Dass es Lieferschwierigkeiten aus China gibt, war indes nicht neu. Diese Probleme traten bereits 2005 in der Burg- und Johannisstraße und auch bei der Sanierung des Marktes auf. Dennoch halten Baufirmen wegen der Qualität und den günstigen Preisen an diesen Baustoffen fest.

Von Jens Rosenkranz