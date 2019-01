Greipzig

Wenn Elke Stroop telefoniert, steht sie immer am Fenster ihrer Küche oder geht vor die Tür. Denn nur dort hat sie Empfang – wenn überhaupt. Rainer Purschke im ersten Stock geht es nur unwesentlich besser. Auch hier klappt es mit dem Handy-Empfang sowie dem Internet nur in Sichtrichtung Löpitz. Denn dort am Masten hängt der Ursprung allen Übels: Die Funkstation von O2. „Seit Anfang November 2018 funktioniert das Internet nur noch nach dem Zufallsprinzip“, ärgern sich die 66-Jährigen.

Das Netz wird ausgebaut.

Wieso, weshalb, warum erfuhren sie erst nach zig Runden durch die Warteschleife der Kundenhotline. „Angeblich ist irgendein Modul am Sendemast kaputt, das nicht mal eben so ausgetauscht werden kann“, so Purschke. Und das Netz werde auch ausgebaut... Worte, die in den Ohren des in der Logistikbranche tätigen Greipzigers wie Hohn klingen. Im kleinen 40-Einwohner-Örtchen merkt er davon nichts.

Bereits beim Einzug auf seinen Hof 2011 „waren die damaligen vier Netze alle gleich schlecht“, erinnert er sich. Denn in Greipziger Erde liegen noch die alten DDR-Kupferkabel der Telekom, die gerade mal Telefonie erlaubten, aber nicht gedacht waren für Internet, geschweige denn schnelles. So landeten sie bei Vodafone, arrangierten sich über die Jahre mit stark schwankendem Netz, „das auch mal tageweise ausfiel“, bis Ende 2016 plötzlich gar nichts mehr ging. „Es stellte sich raus, dass die Funkstation überlastet war, weil mit der Zeit zu viele Nutzer angedockt wurden.“ Danach sei die Antenne neu ausgerichtet worden – und Greipzig wurde zum Funkloch.

„Wir fühlen uns verarscht“

Umso glücklicher waren Rainer Purschke und Mitbewohnerin Elke Stroop, als die Stadt Altenburg zum Netzausbau blies und Glasfaserkabel für Greipzig in greifbarer Nähe schienen. „Viertes Quartal 2018 war angepeilt und bis dahin wollten wir uns mit mobilem Internet behelfen. Von 02“, rafft Purschke das Geschehene zusammen.

Der Ausbau wurde vertagt, das Modul am Masten ging kaputt und die Greipziger sind einfach nur noch sauer. „Ich weiß nicht, wie oft ich inzwischen bei der Hotline angerufen habe. Immer nur die gleichen Floskeln. Wir fühlen uns verarscht“, findet Purschke klare Worte.

Hinzu kommt die Angst, „das irgendwas mit ihr ist“, wenn er mal wieder beruflich längere Zeit in Deutschland unterwegs sei und Elke Stroop einfach nicht erreichen könne. „Manchmal bitte ich dann die Nachbarn, nach ihr zu schauen. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten.“

Zum Online-Banking in die Stadt

Was Elke Stroop am meisten vermisst, ist das ganz selbstverständliche Surfen im Netz – wann und wie lange sie möchte, gemütlich auf der heimischen Couch statt am Küchentisch nach dem Glücksprinzip. Stattdessen muss sie bis rüber nach Heiligenleichnam fahren oder direkt in die Stadt, um eigentlich normale Dinge wie Online-Banking zu erledigen oder E-Mails mit Anhang zu verschicken. „Es ist doch verrückt: Die Menschheit fliegt zum Mond, aber für Internet reichts nicht. Und das im Jahr 2019. Wir fühlen uns abgehängt.“

Um aus ihrem Funkloch herauszukommen, hat Rainer Purschke O2 bereits mehrfach angeboten, einen alten Drahtgittermasten auf seinem Grundstück zu nutzen und dort einen Transponder anzubringen – ohne Erfolg. „Dieses Hingehalte seitens O2 kostet jede Menge Nerven, Zeit und Kraft. Dabei wünschen wir uns doch einfach nur stabiles Internet.“

Von Maike Steuer