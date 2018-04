Nobitz

In seiner jüngsten Sitzung hatte sich der Nobitzer Gemeinderat lediglich zwei Beschlüsse vorgenommen. Die hatten es jedoch finanziell in sich. In wenigen Minuten passierte rund eine Million Euro das Gremium. Am umfangreichsten war dabei der Beschluss zur Billigung der Haushaltsreste für die Jahresendrechnung 2017. Insgesamt nickte der Gemeinderat in diesem Zusammenhang Ausgabereste von insgesamt mehr als 802 000 Euro einstimmig ab.

Dabei handele es sich um verschiedene Investitionen, die 2017 oder den Vorjahren nicht beendet oder begonnen wurden, erläuterte dazu Kämmerin Janina Werner und legte eine fast 30 Posten umfassende Liste dazu vor. Alles Punkte, die im Doppeletat 2017/2018 auf den Blättern des rund Elf-Millionen-Haushaltes von 2017 standen, nun aber im Zahlenwerk von 2018 auftauchen müssen, um ordentlich verbucht zu werden.

Liste enthält auch mehrere Baumaßnahmen

Neben dem Erwerb von beweglichen Sachen für die Kindergärten und Einrichtungen der Gemeinde Nobitz enthält die Liste auch Baumaßnahmen. Dazu gehört etwa die Rekonstruktion der Mühlstraße in Mockern für fast 116 000 Euro oder die der Niederleuptener Straße in Nobitz für knapp 84 000 Euro. Für zahlreiche Vorhaben erhält die Gemeinde Nobitz auch Fördermittel, die als Haushaltseinnahmereste von rund 623 000 Euro mitbeschlossen beziehungsweise ins aktuelle Jahr verschoben wurden.

Auch nicht von Pappe ist die Erneuerung der Brücke über den Katzbach in Wilchwitz. Das kleine Bächlein quer durch den Ort war 2013 zum reißenden Strom angeschwollen, der an dem bis jetzt aus Rohren bestehenden Durchlass großen Schaden anrichtete und ihn unterspülte, und der nun mit den Fördermitteln aus dem Wiederaufbauprogramm für Hochwasserschäden repariert werden soll.

Der Gemeinderat billigte – ebenfalls einstimmig – die Planung. Demnach ist für circa 200 000 Euro ein kompletter Abriss der alten Konstruktion vorgesehen sowie die grundhafte Erneuerung der Brücke. Anstelle des Rohres wird ein Stahlbeton-Rahmenprofil mit moderner Uferbefestigung eingebaut, hieß es dazu vom Planer.

Bis November soll der Ersatzneubau abgeschlossen sein. Als nächster Schritt folgt nun die Auftragsausschreibung für die bauliche Umsetzung.

Von Jörg Reuter