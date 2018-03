Grippewelle: Altenburger Klinikum bittet um weniger Besuche

Altenburg. Die Grippewelle hat Mitteldeutschland erreicht und damit auch das Altenburger Land. In einem Klinikum macht sich eine solche Situation immer doppelt bemerkbar, weiß Matthias Stolze, Kaufmännischer Direktor des Klinikums Altenburger Land: „Einerseits benötigen mehr Patienten als sonst unsere Hilfe, andererseits sind natürlich auch Mitarbeiter von der Ansteckung betroffen“, schildert er die Situation.

In dieser Zeit bewähre sich die strenge Anwendung von Hygieneregeln. Darüber hinaus können aber auch die Angehörigen und Besucher der Patienten etwas tun, um sich nicht in Gefahr zu bringen: „Wir bitten vor allem ältere oder kranke Besucher, auf den Besuch der Patienten momentan zu verzichten“, sagt Stolze.

Es sollte strikt vermieden werden, sich selbst und vor allem seine Kinder einem Ansteckungsrisiko auszusetzen, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums Altenburger Land.

Stolze rät, sich im Familien- und Freundeskreis abzustimmen, so dass täglich nur eine Person den Besuch bei erkrankten Angehörigen im Klinikum wahrnimmt. In einigen Tagen sollte sich die Lage wieder entspannt haben, heißt es in der Mitteilung weiter.

