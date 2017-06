Viereinhalb Stunden lang war die Bahnlinie Altenburg–Zwickau am vergangenen Donnerstagabend gesperrt, als am Altenburger Hausweg eine Lagerhalle brannte. Eine Gruppe von rund 20 Bahnreisenden saß deshalb erst in Gößnitz, dann in Altenburg und Leipzig fest. Ein Betroffener berichtete in einem Brief an die OVZ.