Große Baumaßnahme am Schmöllner Herzog-Gymnasium

Kräftig gebaut wird am Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln. Auf dem Gelände der Schule entsteht ein großer Erweiterungsbau, am Haupthaus werden ein Aufzug und eine Rettungstreppe installiert. Das knapp drei Millionen Euro teure Projekt ist die derzeit größte vom Landkreis verantwortete Baumaßnahme.