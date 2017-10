Große Ehre: Verlagsgruppe Kamprad erhält einen Echo Klassik

Große Ehre für einen vergleichsweise kleinen Verlag. Querstand, das Klassiklabel der Altenburger Verlagsgruppe Kamprad, hat in den Echo Klassik 2017 erhalten. Verlagschef Klaus-Jürgen Kamprad und die Pianistin Cora Irsen nahmen den Preis am Sonntag in der Hamburger Elbpilharmonie aus den Händen von Moderator Thomas Gottschalk für eine CD-Edition entgegen.