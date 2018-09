Altenburg

Rund um das lebenswichtige Nass drehte sich am Samstagnachmittag der Kinder- und Jugendtag an der Brüderkirche. „Wasser schenkt Leben“ lautete das Motto in diesem Jahr. Eine Antwort auf den heißen und trockenen Sommer? „Nicht direkt. Das Thema stand schon davor fest und steht in Verbindung mit der Jahreslosung. Aber nach den Monaten der Dürre passt es natürlich“, sagte Jugendwartin Susann Borowansky von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Altenburg, die mit Unterstützern aus Vereinen, Schulen und Kitas das Fest an der Brüderkirche organisiert hatte. An diversen Ständen, aber auch in einer Ausstellung in der Kirche erfuhren die Besucher vieles über den Trinkwassermangel in Teilen der Welt – und was sie selbst damit zu tun haben. „Wer weiß schon, wie viel Wasser für die Herstellung eines T-Shirts verbraucht wird?“, führte Susann Borowansky vor Augen. 2495 Liter, berichtete die Schau von „Brot für die Welt“.

Allerlei Spielstationen

Doch natürlich lässt sich mit Wasser auch hervorragend planschen. Und auch dieser Spaß sollte beim Kinder- und Jugendtag nicht zu kurz kommen. Zudem gab es wieder allerlei Spielstationen und das obligatorische Volleyballturnier, diesmal mit Mannschaften der Jungen Gemeinde und der Johanniter, des Spalatin- und des Lerchenberggymnasiums sowie des Jugendclubs Abstellgleis. Am Abend dann der musikalische Höhepunkt: die Band „black coffee“ aus Leipzig. Wassermusik spielten sie zwar nicht. Aber Kaffee ohne Wasser, das wäre auch nichts.

Von Kay Würker