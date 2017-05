Am Meuselwitzer Hainbergsee soll auch in Zukunft noch einiges passieren. Um die Vorhaben auf stabilere Füße zu stellen, hat sich inzwischen ein Förderverein gegründet, um die Arbeiten rund um das Gewässer anzugehen. Die Mitglieder hoffen, so nach und nach weitere Angebote für Badegäste und Besucher realisieren zu können.