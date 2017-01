Meuselwitz. In Meuselwitz und seinen Ortsteilen stehen 2017 wieder jede Menge kleine und große Veranstaltungen an. Manche sind es durchaus wert, vorgemerkt zu werden. Für die Mehrzahl der Feste und Veranstaltungen zeichnen auch in diesem Jahr erneut die zahlreichen Vereine verantwortlich. Die Angebote ziehen sich durch das ganze Jahr. Die Fülle der Feste und Veranstaltungen macht es unmöglich, sie alle auf ein Schlag zu veröffentlichen. An dieser Stelle kann lediglich ein grober Überblick gegeben werden.

Zu den größeren Veranstaltungen gehören das Stadtfest in Meuselwitz und das Dorffest in Wintersdorf. Das traditionelle Stadtfest am ersten Septemberwochenende wird auch 2017 wieder in fremde Hände gegeben, da die Stadt für ein eigenes Fest kein Geld hat. Das Dorffest in Wintersdorf, das sich dessen Fans schon mal für das zweite Septemberwochenende vormerken sollten, stemmen erneut die Wintersdorfer Vereine.

Eröffnet wird der Reigen der Veranstaltungen mit dem Lichterfest, das der Feuerwehrverein auf die Beine stellt. Im Februar bestimmen die Narren das Geschehen. Neben zwei Großveranstaltungen gibt es in Wintersdorf einen Fasching für die Senioren und einen für die Kinder. Beim Tag der sauberen Landschaft werden Anfang April die Stadt und die Ortsteile für den Frühling fit gemacht. Ostern startet der Kohlebahnverein in die neue Saison und lädt zur Modellbahnausstellung ein.

Am Vorabend des 1. Mai wird zum Maibaumsetzen in Meuselwitz und Wintersdorf eingeladen. Anfang Mai laden zuerst der Stadt Meuselwitz und einen Tag später der Gemischte Chor Wintersdorf zu ihren Frühjahrskonzerten ein. Ende Mai lädt der Verein der Kinderfreunde Wintersdorf zum Schmetterlingsfest ein. Zu seinem 20. Floriansfest lässt es der Feuerwehrverein Zipsendorf am zweiten Juniwochenende so richtig krachen. Der Termin für die jährliche Kindertagsfeier steht derzeit noch nicht endgültig fest, doch gefeiert wird mit den jüngsten Meuselwitzern auf jeden Fall.

Mit einem großen Fest auf dem Betriebsgelände begeht die Bluechip Computer AG Anfang Juni ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Anglerfest lädt der Anglerverein am zweiten Juliwochenende an den Hainbergsee sein. Zum Reit- und Hoffest treffen sich auch in diesem Jahr alle, die gern auf dem Rücken der Pferde sitzen. Das legendäre Pflichtendorfer Straßenfest ist 2017 ebenfalls im Veranstaltungskalender.

Das beliebte Dachbootfestival sollten sich dessen Anhänger für da erste Augustwochenende vormerken. Und auch der Termin für das Motorradtreffen mit Rundfahrt steht bereits fest. In den wilden Westen lädt der Kohlebahnverein im diesem Jahr ebenfalls wieder ein und Tausende werden dem Lockruf folgen. Eine Bockbierfahrt auf der Kohlebahn ist für Anfang Oktober geplant, der folgt nur wenig später die große Modellbahnausstellung im Kulturbahnhof in Meuselwitz.

Ausklang des Veranstaltungsreigens sind die Weihnachtsmärkte, die es in Winterdorf und Meuselwitz im Dezember geben wird.

Von Marlies Neumann