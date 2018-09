Altenburg

Großer Auftritt am Wochenende in Altenburg: Kaiser Friedrich I. Barbarossa kommt mit seinem Gefolge am 9. September um 11 Uhr ins Residenzschloss, um das Projekt „Wege zum Mittelalter“ feierlich zu eröffnen. Das teilte die Barbarossa-Stiftung Altenburg am Dienstag mit.

Die Stiftung hat im vergangenen Jahr ein Projekt ins Leben gerufen, das in den Landkreisen Altenburger Land, Greiz und Kyffhäuserkreis Erinnerungsorte des Hochmittelalters in den Fokus rückt und die Bedeutung dieser Regionen im ausgehenden 12. und 13. Jahrhundert verdeutlicht. Möglich wurde „Wege zum Mittelalter“ durch die Anerkennung als Leader-Kooperationsprojekt der drei Landkreise. Erste Ergebnisse will die Barbarossa-Stiftung am Sonntag im Zuge des Tages des offenen Denkmals vorstellen – verbunden mit einem kleinen Event auf dem Schlosshof. Rund um den Hausmannsturm werden einzelne Bausteine des Projektes vorgestellt, für das leibliche Wohl ist zwischen 11 Uhr und 14 Uhr gesorgt und die in diesem Jahr herausgegebene Barbarossa-Skatkarte wird vorgestellt.

Nicht nur optisch, sondern auch akustisch sehr effektvoll ist das Prägen der mittelalterlichen Hohlpfennige, auch Brakteate genannt, die am Sonntag unterhalb des Hausmannsturmes aus echtem Silber gefertigt werden. Im Hausmannsturm können sich Besucher Denkmaltages über weitere Leader-Projekte informieren, die in den Jahren 2015 bis 2017 im Altenburger Land umgesetzt wurden.

Der Clou ist allerdings, dass Barbarossa höchstpersönlich die „Wege zum Mittelalter“ einweihen wird – wenn auch nur als Double. Der Tross startet um 10.15 Uhr am kleinen Festplatz und wird gegen 10.30 Uhr an den Roten Spitzen erwartet. Dort liegen derzeit Barbarossas Insignien – Zepter, Reichsapfel und heilige Lanze als Wahrzeichen der kaiserlichen Macht –, denen er eine kurze Visite abstattet.

Von den Roten Spitzen aus wird sich der Tross mit Reitern und einer Kutsche in Richtung Residenzschloss bewegen und gegen 11 Uhr auf dem Schlosshof eintreffen. Gespannt kann man sein, ob der Kaiser ohne Gegenwehr seine alte Pfalz wieder betreten kann oder ob er sich den Weg mit Hilfe der ihn begleitenden Ritter erst bahnen muss.

Der Verein Dorf-ART Kraschwitz und der Förderverein Quartier „Rote Spitzen“ Altenburg unterstützen das Projekt der Barbarossa-Stiftung durch aktive Mitgestaltung des Aktionstages. Die Kraschwitzer helfen bei der Organisation und Durchführung des Ritterzugs, der Förderverein übernimmt die Getränkeversorgung am Areal um den Hausmannsturm.

