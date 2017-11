Großer Familienspaß beim Altenburger Spieltag

Altenburg. Die 18. Auflage des Altenburger Spieletages fand am Sonntag im Evangelisch-freikirchlichen Gemeindezentrum in Altenburg statt. Seit 2008 begrüßen Gabriele Orymek und die anderen ehrenamtlichen Veranstalter zweimal jährlich, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, alle Interessierten zum gemeinsamen Spielen. Ursprünglich mit 223 Spielen gestartet, ist der Spielefundus in den vergangenen Jahren auf mittlerweile über 2250 Spiele angewachsen. Laut Gabriele Orymek konnten die Organisatoren an diesem Wochenende besonders viele Familien mit Kindern – vor allem mit kleinen Kindern – aus Altenburg und der Umgebung begrüßen. Besonders beliebt bei den Knirpsen waren Spiele wie „Gobblet Gobblers“, „Tummple!“, „Sushi Go Party“ oder „Im Kritzeln eine 1“. Auch die Meisterschaft in „Memoarrr!“, einer Art Memoryspiel, sorgte für Spannung unter den Besuchern. An der Seite standen die ehrenamtlichen Helfer immer bereit, um die Spiele zu erklären, wenn jemand mal nicht weiter wusste.

Überhaupt zum ersten Mal wurde der Spieletag am Sonntag von einem Spieleentwickler besucht. Der junge Mann präsentierte den Gästen seinen Spieleprototyp, ein in der Entwicklung befindliches Spiel. In diesem Fall war das eine Billardvariante. Alles Weitere soll aber geheim bleiben. Anschließend stellte sich der Entwickler der Kritik der Besucher. Das kam sehr gut an. Auch bei Gabriele Orymek: „Es ist schön, wenn ein junger Autor den Mut hat und sich bei uns dem Publikum stellt.“



Von Edgar Lopez