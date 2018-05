Altenburg

Das Kindergarten-Sportfest in Altenburg ist erneut gewachsen: Mehr als 300 Kinder sind am Dienstagvormittag durch die Walter-Pesek-Halle getollt. Die Knirpse kamen aus 20 Kitas im Raum Altenburg. Springen, Laufen und Werfen waren die Disziplinen, für die es am Ende Siegerehrungen gab. „Diese kleinen Wettbewerbe sind für die Vorschüler ein großer Ansporn“, hat Anja-Maria Leibold vom ausrichtenden Kreissportbund beobachtet.

Aber auch der Spaß stand im Vordergrund, etwa an der Rollenrutsche oder Hüpfburg. „Dank zahlreicher Helfer aus den Sportvereinen und von der Euroschule war es wieder eine gelungene Veranstaltung“, resümierte Leibold. In Meuselwitz fand das diesjährige Kita-Sportfest bereits im April statt, in Schmölln steht es am Donnerstag an.

Von Kay Würker