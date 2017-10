Großer Teich in Altenburg wird wieder abgefischt

Altenburg. Schon seit Tagen sinkt der Wasserstand im Großen Teich in Altenburg. Grund ist das an diesem Wochenende bevorstehende Abfischen des Gewässers. Sonnabend und Sonntag steht das 5. Fischgeflüster auf dem Programm. Stefan Schröer, Inhaber von Fischer Altenburger Land in Wilchwitz, die den Teich gepachtet haben: „Wir verbinden dies wieder mit einem zweitägigen unterhaltsamen Fischerfest, das jeweils zwischen 9 und 16 Uhr stattfindet“, so Schröer.

So gibt es wie schon in den zurückliegenden Jahren an der Uferpromenade in Richtung Festplatz einen Trödelmarkt, bei dem Kinder, die sich daran beteiligen wollen, ohne Standgebühr teilnehmen können. „Außerdem haben wir eine kleine Kirmes mit Mini-Eisenbahn und Karussell zur Unterhaltung der kleinen Besucher“, so der Organisator weiter.

Was an beiden Tagen ebenso wenig fehlt, sind die kulinarischen Offerten, die sich selbstverständlich auch rund um Fisch drehen, aber auch andere Geschmäcker bedienen. Der Fisch wird ebenso vor Ort gleich verkauft.

Das immer zu einem Publikumsmagneten avancierende Abfischen wird ganz auf traditionelle Art erfolgen. „Wir verwenden ein 250 Meter messendes Netz“, verrät Schröer. Was dann am 21. und 22. Oktober darin genau zappeln wird, vermag der Experte natürlich nicht genau zu sagen. „Aber wir hoffen schon auf einen Fang von circa zwei Tonnen Fisch.“

Die Wasserqualität im Großen Teich habe man in den zurückliegenden Jahren übrigens verbessern und stabilisieren können. Was auch mit einem ausgewogenen Fischbesatz gelungen ist. „Früher gab es im Teich viel zu viele Wild- und zu wenige Raubfische. Dies führte zu einer übermäßigen Friedfischpopulation, die unter anderem mit dazu beitrug, dass im Teich das biologische Gleichgewicht durcheinander geriet. Was dann auch dieses Fischsterben zur Folge hatte“, schätzt Schröer ein. In den zurückliegenden Jahren gab es dies nicht mehr.

Von Jörg Wolf