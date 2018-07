Altenburg

Dass die Menschen der Region ein großes Herz haben, hat der eine oder andere bestimmt schon geahnt. Zwischen Ende vergangener Woche und Anfang dieser haben das einmal mehr eine Hand voll Spender unter Beweis gestellt. Denn sie haben den Hilferuf von Nadine Krause in der OVZ gelesen und postwendend den Hörer in Hand genommen, um ihre Unterstützung anzubieten.

So kamen in kurzer Zeit weit über 500 Euro zusammen. Diese könnte sich sogar weiter erhöhen, weil die möglichen Spenden vom Montag noch nicht eingerechnet sind. „Ein ganz großes Dankeschön für die großzügige Unterstützung“, sagte Nadine Krause am Montag völlig überwältigt und glücklich. Dank der spontanen Spendenbereitschaft können am Donnerstag alle Kinder an die Ostsee zum Finale der Fairplay Soccer Tour fahren, erklärt Übungsleiter Jürgen Kertscher.

Wie berichtet, erspielten sich auch in diesem Jahr einige seiner Mannschaften der Fußball-AG der Altenburger Erich-Mäder-Schule bei den Qualifikationsrunden der jährlich stattfindenden Fußballtour der Deutschen Soccerliga einen Finalstartplatz. Was für einen Teil der Eltern, wie etwa Nadine Krause, eine finanzielle Herausforderung bedeutet, denn für die Teilnahme ihrer Kinder fallen wenigsten 90 Euro Kostenbeteiligung an. Die junge Frau wandte sich dann Mitte vergangener Woche an die Öffentlichkeit und bat um Unterstützung, damit auch wirklich alle Kinder mitfahren können.

„Mir ist es eine Herzensangelegenheit, dabei zu helfen“, sagte etwa Elke Hartung zur OVZ, als sie sich nach den Kontaktdaten zu der Mutter und dem Übungsleiter erkundigte, die wir natürlich gern vermittelt haben. Ganz ähnlich äußerten sich alle Spender, zu denen auch Volker Kibisch, Geschäftsführer der Volkssolidarität, gehört. Er gab im Namen seines Vereins spontan gleich die 300 Euro komplett, die Nadine Krause noch brauchte, um die Teilnahme der Mannschaft ihrer Tochter abzusichern.

„Zu den Spendern gehört aber auch die Sparkasse, die bereits seit Jahren die Fahrtkosten der Kinder trägt“, ergänzt Jürgen Kertscher die Liste der Unterstützer und denkt dabei an die Kinder, die sich riesig auf den sportlichen Ausflug an die Ostsee freuen.

Auch wir als OVZ möchten auf diesem Weg noch einmal allen für die Spenden danken und wünschen des Steppkes viel Spaß und Erfolg beim Fußballturnier im Ostseesand.

Von Jörg Reuter