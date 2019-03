Meuselwitz

Das Gelände des Hainbergsee-Fördervereins am Penkwitzer Weg schlägt nach wie vor Wellen – im positiven wie im negativen Sinn. Zwar ist inzwischen auf dem Areal einiges geschehen, sind die ersten Lernangebote für Kinder der Schnauderstadt gestartet. Allerdings hält auch die Kritik an den sonstigen Aktivitäten des Vereins auf dem Flurstück an. Und ein Warnschild wirft nach wie vor Fragen auf.

Wissenswertes über Bienen

Sorgenfrei, dafür umso spannender ging es jedenfalls jüngst für die Kinder der Kita „ August Frölich“ bei ihrem Besuch am Vereinsgelände zu. Auf dem Programm stand eine Stunde im grünen Klassenzimmer. Das Thema: Bienen. In drei Schaukästen – errichtet über eine Maßnahme des Innova Sozialwerks – konnten die Knirpse Wissenswertes rund um die Insekten erfahren.

Daneben bot sich die Gelegenheit, Hobbyimker Thomas Pleißner Löcher in den Bauch zu fragen. Und der stillte den ungebremsten Wissensdurst kenntnisreich und mit viel Geduld. „Bienen sind enorm wichtig für die Umwelt“, machte er gleich zu Beginn deutlich. Schließlich bestäuben die Insekten zahlreichen Pflanzen, „und sorgen so dafür, dass wir Erdbeeren und anderes Obst essen können“, schlug Pleißner den Bogen zu kindgerechten Leckereien. Auch die Information, dass im Sommer bis zu 60 000 Bienen in einem Stock Platz finden, sorgte für große Augen. Obendrauf gab es noch hilfreiche Tipps, wie man schmerzhafte Stiche bei Begegnungen mit den Tieren vermeiden kann. Oberstes Gebot: „Nicht hektisch werden und die Tiere nicht reizen.“

Verein hat große Pläne

Da verwunderte es wenig, dass die Zufriedenheit bei den Vereinsmitgliedern um Lutz Hempel über die gelungene Premiere groß war. Das gebe Motivation, bis zum Sommer weitere Informationsangebote auf dem Areal folgen zu lassen. „Wir führen bereits Gespräche mit den Anglern und dem zuständigen Förster. Wir möchten dann auch zu den Fischen im See sowie der regionalen Vogelwelt informieren“, erklärt Hempel. Daneben sei nahe des Parkplatzes am See eine feste Grillstelle geplant, auch über die Errichtung eines Naturlehrpfads werde nachgedacht.

So hergerichtet präsentiert sich inzwischen die Badestelle auf dem Gelände des Fördervereins am Hainbergsee. Quelle: Mario Jahn

Geländenutzung ist nicht unumstritten

Allerdings ist die Nutzung des Geländes als grünes Klassenzimmer nur die eine Seite der Medaille. Denn die Geländenutzung ist seit vergangenem Jahr aus gleich mehreren Gründen immer wieder Stadtgespräch in Meuselwitz. So hatte etwa für Unmut gesorgt, dass eine der ersten Handlungen auf dem neu gepachteten Areal allem Anschein nach im Anlegen einer Badestelle – inzwischen erweitert um Sitzgelegenheiten – mit Steg für die Vereinsmitglieder bestand. „Jeder will auch mal ins Wasser springen“, hatte Lutz Hempel damals eine entsprechende Anfrage der OVZ beantwortet.

Das Anlegen der Badestelle war im vergangenen Jahr offenbar eine der ersten Handlungen auf dem Areal gewesen (Archivbild). Quelle: privat

Einen Beigeschmack hatte für viele Bürger auch bereits die Vergabe des Geländes an den Verein. Von „Gefälligkeitsentscheidungen“ war die Rede, da neben Hempel, der die BfM-Fraktion im Stadtrat anführt, auch dessen Fraktionskollege Thomas Heimbach sowie CDU-Fraktionschef Matthias Wittig und SWG-Chef Fred Reichel zu den Köpfen des Fördervereins gehören. Auch hatte Pick die Vergabe des Geländes bewilligt, ohne zuvor den Stadtrat mit einzubinden. Ein zwar rein rechtlich korrekter Vorgang, der für einige Meuselwitzer allerdings Anlass zur Kritik war.

Vor dem Eingang warnt nach wie vor ein Schild vor Lebensgefahr – obwohl angeblich bereits seit 15 Jahren die Standsicherheit gegeben ist. Quelle: Mario Jahn

Lernen unter Lebensgefahr?

Für weitere Verwunderung sorgte zudem ein Schild, das das Areal als „Bergschadensgebiet“ auswies und vor „Lebensgefahr“ warnt. Allerdings stand der Warnhinweis offenbar dort seit Jahren ohne Grund. Laut eines Standsicherheitsgutachtens aus dem Jahr 2004 sei für den Bereich des Geländes „Sportplatz Penkwitzer Weg“, die Standsicherheit gegeben, so die Antwort der Stadtverwaltung auf eine OVZ-Anfrage. „Die Notwendigkeit des Bestandes des Schildes wird gegenwärtig geprüft“, hieß es 2018 weiter. Offenbar bisher ohne abschließendes Ergebnis: Das Schild steht nach wie vor an Ort und Stelle.

Von Bastian Fischer