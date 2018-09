Altenburg

Wer am Grüntaler Weg wohnt, ist leidgeprüft – zumindest was Arbeiten an und unter der Straße betrifft. In der Vergangenheit wurde diese bereits wegen der Verlegung von Trinkwasser-, Strom- und Gasleitungen aufgerissen, was die Fahrbahn alles andere als besser werden ließ. Jetzt rücken die Bagger wieder an. Ende Oktober beginnt der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg (Waba) damit, zwei neue Rohre zu verlegen – eines für Regen-, das andere für Schmutzwasser, das bis zu 2,5 Meter tief in der Erde liegt.

Info-Veranstaltung im Rathaus

Etliche Anwohner nutzten die Gelegenheit am Mittwochabend, sich im Rathaus über das Vorhaben zu informieren. Und auch darüber, welche Kosten auf die Hausbesitzer zukommt. Denn ein Teil der Bausumme von rund einer Million Euro wird auf diese in Form von Straßenausbaubeiträgen umgelegt. Bei einer Grundstücksgröße von 500 Quadratmetern werden demnach rund 500 Euro fällig.

Einschränkungen für Anwohner

Hinzu kommen erhebliche Einschränkungen, wie beispielsweise eine Vollsperrung. Während der bis Juni 2019 andauernden Baumaßnahme wird die Straße Stück für Stück auf rund zehn Metern Länge aufgebrochen, wodurch die betreffenden Grundstücke zeitweise nur zu Fuß erreichbar sind. Abfall-Tonnen müssen beschriftet werden, damit sie abgeholt und vom Sammelpunkt wieder zurückgebracht werden können. Das Parken ist nur auf Antrag im Bereich des Friedhofs oder woanders möglich. Zumindest während der Weihnachtsfeiertage soll es keine Baugrube geben.

Nächste Woche beginnt Bestandsaufnahme

Schon in der kommenden Woche beginnt ein Büro damit, Einfriedungen und Vorgärten zu dokumentieren, damit es wegen der durch den Bau entstandenen Schäden danach keinen Streit gibt. Liegen beide Abwasserleitungen, sind an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, haben die Eigentümer ein Jahr Zeit, ihre Häuser an die neue Kanalisation anzuschließen. Waba-Chef Martin Wenzel sagte Einzelfalllösungen zu, falls es dabei zu technischen oder finanziellen Problemen kommen sollte.

Von Jens Rosenkranz