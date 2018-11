Altenburg

Am Sonnabend wurde während des Tages der offenen Tür die neue Fußballspielanlage an die Kinder der Grundschule Wilhelm Busch feierlich übergeben. Über 500 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür an die Einrichtung und erlebten mit, wie die neue Fußballspielanlage mit der Größe von 10 mal 15 Metern eröffnet wurde. Diese wurde sogleich auch von den Kindern genutzt, denn es war schon seit langem ein großer Wunsch von ihnen, einen eigenen Bolzplatz an der Schule zu haben.

Vorher hatte die Schule nur ein Fußballtor, weswegen es oftmals Streit unter den Kinder gegeben haben soll, wie Direktorin Bärbel Bruns erzählt. „Wir denken, dass das eine tolle Sache ist. Und die Kinder freuen sich darüber“, so die Direktorin. Zwar gab es die Möglichkeit, mit den Kindern zum Sportplatz in der Nähe zu gehen, allerdings sollte dies kein dauerhafter Zustand bleiben.

Außerdem wurde im Frühjahr dieses Jahres ein alter Club bei der Grundschule abgerissen, sodass der Schulhof zudem um 300 Quadratmeter erweitert werden konnte. Für den Fußballplatz und die Erweiterung warb der Förderverein unter der Leitung von Christine Posmik insgesamt 24 000 Euro an Spenden ein.

Von Nicole Grziwa