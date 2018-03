Grundschulen gehen auf Papierfühlung

Altenburg/Leipzig. Freundschaft, Schule, Sport – das sind laut Umfragen die Top-Themen auf deutschen Schulhöfen. In der Tageszeitung lässt sich indes noch einiges mehr entdecken. Nach den Osterferien gehen im Altenburger Land rund 350 Dritt- und Viertklässler auf Papierfühlung, starten eine vierwöchige spielerische OVZ-Erkundung.

„Zeitungsflirt“ heißt die Aktion, an der sich im Landkreis 19 Klassen aus 6 Schulen beteiligen. Welches Thema findet sich groß auf der Titelseite, wie sind Nachrichten aufgebaut, wer hat im Lokalteil den Kommentar geschrieben, über welche Personen aus Stadt und Landkreis wird berichtet? „Sich Texte und Themen erschließen zu können, gehört zum Handwerkszeug fürs Leben, auch im Zeitalter der Digitalisierung“, sagt Roman Schulz vom sächsischen Landesamt für Schule und Bildung, das die Aktion von Leipziger und Osterländer Volkszeitung begleitet. „Fürs Erwerben von Lesekompetenz ist die Zeitung der Klassiker, bei dem man sich nicht in den Weiten des Internets verliert.“

Am Montag fand im LVZ-Verlagshaus in Leipzig die Eröffnungsveranstaltung für den „Zeitungsflirt“ statt, am 9. April soll’s losgehen. Wochentäglich wird dann die OVZ an die teilnehmenden Grundschulen geliefert. Und das nicht nur zum Lesen: Auch Ausschneiden, Basteln und Kleben steht bis Anfang Mai auf dem Stundenplan. Sowie für manche Klasse ein Besuch in der Druckerei.

Von Kay Würker