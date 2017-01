Langenleuba-Niederhain. Witterungsbedingt pausieren in Langenleuba-Niederhain gerade die Arbeiten an der Landesstraße L 2462 zwischen Sparkasse und dem Freistaat Sachsen. Große Teile der Sanierung, die im ersten Bauabschnitt geplant waren, wurden bereits vor dem Wintereinbruch beendet. „Der Abschnitt von der Landesgrenze bis zur Peniger Straße ist fertig“, so Bürgermeister Karsten Helbig (SPD). Das Stück von der Kleinen Seite bis zur Hauptstraße, dass noch zum ersten Bauabschnitt der Maßnahme gehört, werde wohl erst im Frühjahr abgeschlossen, glaubt er.

Bis dahin soll der Zeitplan für den zweiten innerörtlichen Bauabschnitt abgeklärt sein. Anfang Februar treffen sich die beteiligten Bauträger, um den Fahrplan festzulegen. „Das wird ein äußerst aufwendiges Projekt“, kündigt Helbig an. Denn es wird nicht nur die Fahrbahn grundhaft ausgebaut, wofür das Straßenbauamt Ostthüringen die Verantwortung trägt, weil die jetzige Landesstraße zur Gemeindestraße abgestuft wird und saniert übergeben werden soll. Mit im Boot ist auch die Kommune, die den Gehweg im Zuge der Arbeiten erneuert, sowie der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL).

Letzteres ist für Langenleuba-Niederhain von großer Bedeutung. Denn das neue Abwasser-Trennsystem, welches der ZAL in den Straßenkörper verlegt, ist die Voraussetzung für den Bau einer neuen zentralen Kläranlage für den Ortskern. Seit Jahren kämpft die Gemeinde um eine moderne Abwasserentsorgung. Schließlich muss sie sich ebenso wie viele Bürger bis jetzt individuell und auf eigene Rechnung um die Klärung ihrer Abwässer kümmern. Diese fließen dann mehr oder weniger gesäubert direkt in die Leuba oder in den Dorfteich ab. „Das wird sich ändern. An die Kläranlage werden die Schule, die Blocks und einige Wohnhäuser im Ortskern angeschlossen“, kündigt ZAL-Werkleiter Lars Merten.

In drei Abschnitten – Installation des Trennsystems, Bau der Kläranlage und Anschluss weiterer Straßen – soll das Projekt verwirklicht werden. Von rund 500 000 Euro Investitionskosten pro Jahr geht der ZAL aus. Für eine zentrale Kläranlage sehr preiswert, wie auch Merten bestätigt. „Das wird ein Pilotprojekt, wir werden in Langenleuba-Niederhain eine Kompaktkläranlage errichten.“ Diese bestehe aus Fertigteilen und ist deshalb vergleichsweise günstig, erklärt der Werkleiter und fügt an, dass ein herkömmliches Klärwerk allein mehr als 2,5 Millionen Euro kosten würde. Was für den ZAL nicht ohne weiteres zu finanzieren wäre und bedeuten würde, dass es auf lange Sicht keine zentrale Kläranlage in Niederhain gebe. „Wir werden für eventuelle andere Einsatzorte testen, wie die Anlage funktioniert und wie diese zu uns passt“, so Merten.

Vor reichlich zwei Jahren rechnete der ZAL mit Kosten von rund sechs Millionen Euro für eine zentrale Abwasserklärung in Niederhain. Was keinesfalls vor 2021, wahrscheinlich sogar erst 2027 hätte finanziert werden können. Dagegen lief man in Niederhain Sturm, weil beispielsweise die Wieratalschule, zwei gemeindeeigene Wohnblocks und ein Block der Wohnungsgenossenschaft in vier etwa 40 Jahren alten Klärgruben ihre Abwässer reinigen. Allein schon wegen des Alters, ganz abgesehen vom Stand der Technik her, müssten diese saniert werden, wogegen sich die Kommune aber verwehrt hat.

Von Jörg Reuter