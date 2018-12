Altenburg

„Alle Jahre wieder“ ist nicht nur ein schönes Weihnachtslied, sondern ein kultureller Zustand in der Altenburger Vorweihnachtszeit, in der Großveranstaltungen im Landestheater und in der Brüderkirche fast zeitlich parallel ihr Publikum suchen, und es auch finden. 400 da, 800 dort. Und gleich an zwei Tagen hintereinander! Das gibt es nicht noch einmal in Städten vergleichbarer Größe. Hier aber seit Jahr und Tag.

Am vergangenem Sonnabend füllten die Freunde von „Klassik bei Kerzenschein“ ihre kleine „Semperoper“, während fast 1500 Akkordeonfreunde sich in der Brüderkirche auf zwei Veranstaltungen aufteilen mussten. Einen Tag später, am Sonntag, erlebte ein volles Theater die Premiere des Balletts „Der Nussknacker“, während sich ein volles Kirchenschiff in der Brüderkirche an einem eher intimen und sehr besinnlichen musikalisch-literarischen Programm eines kleinen Ensembles um Gunter Emmerlich erfreuen konnte.

Besinnlichkeit und Barmherzigkeit

Dieses Programm hatte den Charakter eines weihnachtlichen Kammerkonzertes und gab mit Musik und Wort die Besinnlichkeit, die der Weihnachtszeit eigentlich innewohnen sollte und die viele Menschen auch suchen – und so selten finden. Die Rede ist von Barmherzigkeit, ein Wort, das jahrhundertelang zu Weihnachten gehört und das so gut wie verloren gegangen ist. Hier wurde es in Erinnerung gebracht in einer Art und Weise, die einen andächtig werden ließ.

Weihnachtliche Weisen aus Afrika

Das Programm begann aber festlich jubilierend mit Händels „Tochter Zion“ und „Jubel und Freud“ und dem französischen Weihnachtslied „Hört der Engel helle Lieder“ und brachte weihnachtliche Weisen aus Schlesien, Amerika und aus dem spanischen Katalonien über Vögel, die aus Ermangelung an Schnee dort den weihnachtlichen Charakter prägen.

Bekannte Komponisten fehlten nicht im Programm wie Engelbert Humperdinck „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ und Adolphe Adams „O Heilige Nacht“, was wohl augenblicklich in keinem Weihnachtsprogramm vergessen wird.

Gunter Emmerlich frönte derweil seiner zweiten musikalischen Leidenschaft neben der Oper: der Swing- und Dixieland-Musik. Um diese zu praktizieren gibt es hierzulande im Augenblick keinen besseren Anlass als die Weihnachtszeit. So hatte er zwei Spirituals in sein Programm genommen, darunter auch das bekannte „Go, tell it on the mountains“ und bewies mit intensivem Gesang, dass er mit dieser Musik ganz vertraut ist, wobei er dabei von seinem kleinen Ensemble bestens unterstützt wurde.

Dieses bestand aus der Sopranistin Jeanne Pascale Schulze mit einer schönen höhensicheren Stimme – ihr „O Heilige Nacht“ war faszinierend – und Sabine Herzog, die das Violincello spielte und einigen Liedern ihre angenehme Altstimme lieh. Johann Plietzsch mit seiner Trompete gab der Musik den barocken Klang. Der meistbeschäftigte Musiker war Matthias Suschke an der Orgel und am Klavier. Die Interpreten wechselten durch alle Möglichkeiten: Da gab es Sopran oder Bass mit Klavier oder Orgel oder beide mit Orgel und Trompete oder alle gemeinsam im vollen Ensemble, aber immer blieb der besinnliche und kammermusikalische Charakter gewahrt.

Emmerlich sorgt für Bonmots

Gunter Emmerlich war nicht eine Karriere lang ein beliebter Entertainer, um diese Seite seines Künstlertums nicht in das Programm einzubringen. Er bereicherte dieses mit weihnachtlichen Texten und Gedichten auch von Künstlern, denen man solche nicht zutraute wie Heinz Erhardt mit dessen „ Weihnachten 1944“ im Kriege, zu denen Emmerich schöne eigene Worte fand. Er brachte auch Bonmots ins Spiel wie „Es war einmal eine Rosine, die verkroch sich im Stollen – und war verschollen“ und den Text „ Weihnachten der Tiere“, in der jedes seinen Weihnachtswunsch äußerte. Er stellte Texte über Weihnachten von Ringelnatz, Mozart und Brecht nebeneinander und resümierte: „Ein Kabarettist, ein Musiker und ein Kommunist nebeneinander. Das könnte etwas Vernünftiges geben“.

Am köstlichsten aber waren seine eignen Texte, die sprachlich wie gewohnt pointiert sind und mit Ironie nicht sparen. Seine „Reha zu Weihnachten“ bleibt im Gedächtnis.

Es gab viel Beifall und ein Lied als Zugabe und Heinz Erhardts „Weihnachtsgans“. Auch sie mundete wie alles an diesem Spätnachmittag ganz vorzüglich.

Von Manfred Hainich