Das Altenburger Land hat ein massives Problem mit Wohnungsleerstand. Das geht aus aktuellen Zahlen des Verbandes Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vtw) hervor. Während die Leerstandsquote landesweit bei durchschnittlich 8,1 Prozent liege, betrage sie im östlichsten Thüringer Landkreis 16,3 Prozent. Die Werte wurden zum 31. Dezember 2017 erhoben. Sie spiegeln allerdings nicht den kompletten Wohnungsmarkt wider, sondern die Situation in den Mitgliedsunternehmen des vtw. Die im Verband organisierten Großvermieter bewirtschafteten im Altenburger Land Ende 2017 rund 13 000 eigene sowie 1300 fremde Wohnungen, teilte der vtw auf Anfrage mit. Laut Thüringer Landesamt für Statistik gab es mit Stand Ende 2016 im Landkreis rund 53 000 Privathaushalte sowohl in Mietwohnungen als auch in eigenen vier Wänden.

Keine gemeindegenauen Angaben

Wie sich der Leerstand in der Region auf einzelne Städte oder Gemeinden aufteilt, darüber gab der vtw keine Auskunft. Aus Datenschutzgründen. „Angaben zu den einzelnen Kommunen können wir nicht machen, da sich aus den veröffentlichten Daten keine Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen ergeben dürfen“, erklärte Isabell Füldner, die zuständige Referentin beim Verband.

Niedrige Durchschnittsmiete

Wer sich für eine Mietwohnung im Altenburger Land entscheidet, muss dafür vergleichsweise wenig zahlen. Die durchschnittliche Miete der im Dezember 2017 vermieteten Wohnungen lag bei 4,78 Euro pro Quadratmeter. Damit liegt der Landkreis unterhalb des landesweiten Mittelwerts von 4,93 Euro pro Quadratmeter. Am teuersten ist die durchschnittliche Bestandsmiete in Weimar (5,55 Euro) und Jena (5,61 Euro). Bei Neuverträgen wird es etwas teurer.

Wenig oder keinen Einfluss hat das Leerstandsniveau offenbar auf die Umzugs-Bereitschaft von Mietern. Die Fluktuationsrate in Erfurt beispielsweise, wo der Leerstand gering ist, beträgt laut vtw etwa 8,6 Prozent. Im Altenburger Land stehen 8,8 Prozent zu Buche.

