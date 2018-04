Altenburg

Strahlender Sonnenschein, dazu der Duft von Gegrillten und frisch gebackenem Kuchen, begleitet vom rhythmischen Schlagen der Futterschroter beim Sense dengeln und Mittelalterlich-Musik. So empfing am Samstag der Frühlingsbauernmarkt in Altenburg seine Gäste. Und die kamen in Scharen zum Bummeln, Essen, Pflanzen kaufen.

Traditionell ist der Bauernmarkt Anfang des Jahres von Ständen mit allerlei Grünem geprägt. „Am meisten gefragt sind heute Balkonblumen und Gemüsepflänzchen“, sagt Ralf Dabelstein von der Gärtnerei Wagner aus Gößnitz. Seit Jahren kommt der Betrieb zu den Bauernmärkten in die Skatstadt. Dabei ist es für viele Gemüsesorten eigentlich noch zu früh. Tomaten oder Gurken etwa sollten noch nicht in die Erde, weil sie warme Nächte mögen, berät er seine Kunden.

Derweil verkauft Karin Pohle einen Putenspieß nach dem anderen. Der Mastbetrieb aus Göhren war nur einer von zig regionalen Anbietern. Spezialitäten etwa von der Käserei Altenburger Land konkurrierten mit denen von Fleischereien und Bäckern um die Gaumen der Besucher. Wie immer bereicherten Vereine wie die Igelhilfe, die Landfrauen und der Bauernhöfeverein das Markttreiben, ebenso zahlreiche Tiere von Pferden bis Alpakas. Besonderes Highlight für Kinder waren die Strohhüpfburg und der Trettraktor-Parcours.

Von Jörg Reuter