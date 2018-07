Meuselwitz

Nicht nur getanzt wurde am Wochenende zum „Jagdauf am See“-Festival am Haselbacher See. Auch die Polizei war in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag bei der Veranstaltung präsent. Auf und um das Veranstaltungsgelände wurden Personen kontrolliert. Dabei wurden durch die Beamten geringe Mengen an Cannabis, Marihuana und Amphetaminen festgestellt und beschlagnahmt, teilt die Polizei mit. Im Ergebnis wurden fünf Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von LVZ