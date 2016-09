Meuselwitz. Zur Ermittlung der Ursache für den tragischen Tod eines Tauchers im Haselbacher See hat der Staatsanwalt die Sektion der Leiche angeordnet. Wie Polizeisprecher Sebastian Hecker am Montag mitteilte, sei diese für Dienstag vorgesehen. Bei dem 64-Jährigen, der unmittelbar nach einem Tauchgang am Sonnabendvormittag starb, handelt es sich um den Vereinsvorsitzenden des Tauchclubs Wintersdorf.

Sein Tauchpartner und Freund hatte ihn, nachdem er das Bewusstsein verloren hatte, mit der Tauchplattform ans Ufer gebracht. Dort hatte der mit drei Vereinsmitgliedern vom Seesportclub Aqua Fun versucht, den Meuselwitzer wiederzubeleben. Einer der anwesenden Seesportler ist Rettungssanitäter. Doch weder er noch das aus Sachsen per Hubschrauber eingeflogene Notarztteam konnten den Mann retten.

Die Untersuchung der Taucherausrüstung, die die Kriminalpolizei sichergestellt hat, hängt laut Polizei vom Ergebnis der Sektion ab. Sollte diese ergeben, dass der Taucher eines natürlichen Todes starb, werde die Gerätschaft nicht untersucht.

Nach OVZ-Recherchen soll der Mann gesundheitlich vorgeschädigt gewesen sein. Die Polizei hatte das am Wochenende auf Nachfrage zunächst allerdings nicht bestätigt.

Von Marlies Neumann