Hasenrocker locken nach Zschernitzsch

Zschernitzsch. Erneut haben die fleißigen Helfer der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde und viele Altenburger Kinder kleine und große Meisterwerke für den Zschernitzscher Osterbrunnen erschaffen. Zu sehen sind diese in der Borngasse in Zschernitzsch nahe Altenburg-Nord. Am Samstag feiert die Gemeinde das alljährliche Osterbrunnenfest. Um 15 Uhr eröffnet Prädikantin Birgit Kamprath feierlich das Fest an den geschmückten Quellen.

Bereits um 14:30Uhr startet der gemeinsame Spaziergang am Alten- und Pflegeheim Albert Schweitzer in Altenburg-Nord. Anschließend verköstigt die Gemeinde gemeinsam mit dem Feuerwehrverein Altenburg ihre Gäste auf dem Zschernitzscher Dorfplatz, ehe am Abend gegen 18:30 das Osterfeuer entzündet wird. Wie in jedem Jahr haben sich die Verantwortlichen wieder etwas Neues einfallen lassen. Die Zschernitzscher Osterhasen werden diesmal das Osterfest rocken.

Von René Reichwagen