Ferienstart und Sonnenschein – einfach ein perfekter Sommertag, um es sich am Großen See in Pahna gut gehen zu lassen. Natürlich darf die richtige Unterhaltung dabei auch nicht fehlen. Am Sonnabend richtete der Fockendorfer Angelfischerverein 1989 e.V. deshalb zum 23. Mal sein Fischerfest aus. Viele Campingfreunde und Urlauber nutzten die Gelegenheit.