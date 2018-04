Haus in der Zeitzer Straße wird abgerissen

Altenburg. Das Haus Zeitzer Straße 4 in Altenburg wird seit Mittwoch abgerissen. Weil Leitungen gekappt werden, muss das Stück zwischen Johannisstraße und Beim Goldenen Pflug eine Woche lang, also etwa bis Mittwoch nächster Woche, für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Laut Stadtverwaltung kommt man aber weiterhin auf den neuen Parkplatz in der Johannisvorstadt. Fußgänger werden in der Zeit an der Arbeitsstelle vorbei geleitet.

Der Abriss des Hauses ist nötig, weil seine Standsicherheit gefährdet ist (OVZ berichtete). Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) hatte die Immobilie erst im Sommer für etwa 25 000 Euro von einem Privatmann gekauft, weil es wegen eines wackeligen Dachgiebels den Parkplatzbau behinderte. Bei näherer Begutachtung des Gebäudes stellte sich dann zudem heraus, dass das Fundament nicht tragfähig ist und – für eine Sanierung – komplett hätte erneuert werden müssen.

Das lohnt sich aber nicht, weshalb die SWG den Abriss beantragte, zu dem es nun kommt. Unmittelbar danach soll an Ort und Stelle eine Grünfläche entstehen. Diese Arbeiten, einschließlich des Auffüllens von Mutterboden, sind sollen Ende April alles abgeschlossen sein.

