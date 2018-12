Meuselwitz

„Ich bin zwölf Jahre Soldat gewesen. Da hat es der liebe Gott wohl gut mit mir gemeint und mir diese Zeit noch an mein Leben angehängt“, schmunzelt Heinz Jessing. Eine Aussage, der man ihren Wahrheitsgehalt nicht wirklich absprechen möchte – schließlich konnte Jessing am Freitag bereits seinen 102. Geburtstag feiern.

Sport war immer wichtig

Und es sind 102 Jahre, in denen Heinz Jessing so einiges erlebt hat, auf eine Reihe von geschichtsträchtigen Ereignissen verweisen kann, die nicht mehr viele mit ihm teilen: Kaiserzeit und Weimarer Republik, Krieg, DDR und Wende gehören ebenso dazu wie Mondlandung und die rasant voranschreitende Digitalisierung. Da ist es eigentlich beruhigend zu wissen, dass Heinz Jessings Leben an sich ziemlich normal verlaufen ist.

Geboren in Sömmerda, verschlug es ihn über den Sport in den Osten des Freistaats. Jessing war sein ganzes Leben lang sportlich aktiv, trieb bis in seine 90er-Jahre hinein mit Leidenschaft Sport mit der Volkssolidarität. Handball war schließlich die Disziplin, die ihn nach Meuselwitz führte. Dort lernte er auch seine spätere Frau kennen und lieben.

Hochzeit im Krieg, große Familie im Frieden

Die Hochzeit fiel in der Kriegszeit zwar wenig romantisch aus: „Wir haben 1940 geheiratet, es war eine echte Kriegstrauung, erst kurz zuvor war unsere Tochter geboren worden.“ Auch die Kriegsgefangenschaft von 1945 bis 1949 bremste das noch junge Glück eine Zeit lang aus. Trotzdem sei aus der Ehe nur Gutes erwachsen. Inzwischen kann sich Heinz Jessing über Enkel, Urenkel und sogar Ururenkel freuen. Wenig verwunderlich dass er mit tiefer Zufriedenheit auf sein Leben zurückblickt. Nur eine Sache fehle ihm leider: Seine Frau, die bereits mit 60 plötzlich verstorben sei. „Sie hätte ich gerne noch dabei“, sagt er.

Das Leben kommt zu Heinz Jessing nach Hause

Trotzdem, schlecht sei sein Leben deshalb nicht, auch wenn er die Wohnung, die er 1954 bezogen hat, nicht mehr oft verlässt. Dafür kommt das Leben eben zu ihm: Regelmäßige Besuche der nur wenige Meter entfernt wohnenden Tochter gehören ebenso dazu wie Visiten der Raumpflegerin, des Essensdienstes, von Arzt, Fußpflege und Friseur.

Da ist dann auch mal Zeit für ein Schwätzchen, denn reden, das tut Heinz Jessing noch gerne. Mit seinen Gästen etwa, die sich am Freitag die Klinke in die Hand gaben, um dem Jubilar zu seinem besonderen Tag zu gratulieren. Erst in der heimischen Wohnung, später dann im großen Kreis in Zipsendorf. So hatte er sich das vorgestellt – und viel mehr auch gar nicht verlangt von seinem Ehrentag.

Von Bastian Fischer