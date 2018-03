Heizöl-Panne: Feuerwehreinsatz an Mockziger Dorfbach

Mockzig. Teile des Gefahrgutzuges des Altenburger Landes waren am Dienstagvormittag in Mockzig im Einsatz. Wie Einsatzleiter Jens Neidel gegenüber der OVZ erklärte, mussten die Kameraden der Altenburger Feuerwehr gegen 9.40 Uhr zum Mockziger Bach eilen. Am Morgen hatten dort Anwohner Dieselgeruch gemeldet. Wie die Polizei, die inzwischen Ermittlungen zum Hergang aufgenommen hat, auf Anfrage mitteilte, war im Bereich des Siedlungsringes aus einem Abflussrohr ölige Flüssigkeit herausgeflossen. „Vor Ort stellte sich heraus, dass beim Umfüllen von Heizöl dieses über ein Kanalsystem in ein dortiges Fließgewässer lief“, so Polizeisprecherin Katja Ridder. Um den Schaden einzudämmen, installierte die Feuerwehr, zwei Ölsperren und brachte schwimmfähiges Ölbindemittel aus. „Sobald das Rohr vom Wasserversorger gespült worden ist, wird das wieder entfernt“, erklärte Jens Neidel.

Wie groß die Menge des ausgelaufenen Heizöls war, konnte das Landratsamt am Dienstag noch nicht sagen, dessen untere Wasserbehörde ebenfalls hinzugezogen wurde. Heizöl gilt als wassergefährdender Stoff, der Wasserlebewesen beziehungsweise die Gewässerbiologie schädigt. Das Nachfließen weiteren Öls wurde unterbunden. Nach dem Reinigen der Regenwasserkanäle und der fachgerechten Entsorgung des Bindemittels sei eine weitere Schädigung ist aber nicht zu erwarten, teilte das Landratsamt mit.

Von Jörg Reuter