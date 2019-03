Altenburg

Wenn Helga Dreßler von diesem kalten Morgen des 21. März 1959 erzählt, klingt es, als wäre sie erst gestern mit ihrem Mann zum Standesamt gelaufen und nicht vor 60 Jahren. „Früh um 8.45 Uhr war der Termin. Wir waren ganz allein, haben uns jegliche Musik aus der Konserve verboten – und falsch unterschrieben hab ich auch“, erzählt die 82-Jährige lachend. Eine Woche später folgte in der Bartholomäikirche das „Ja-Wort“ vor Gott und ihren zehn Gästen. „Mein Brautkleid hatte ich mir selbst genäht. Damals meinten die Leute, es brächte Unglück.“ Die Dreßlers jedoch fanden miteinander das große Glück.

Beim Studium in Weimar funkte es

Eines, das schon 1953 seinen Anfang nahm, als beide in Weimar ihr Musikstudium aufnahmen: Sie im Gesang, er als Pianist. „Ziemlich zeitig“, seien sie sich aufgefallen und seine Schwärmerei von einem bestimmten Flügel, für den ihm schlicht das nötige Kleingeld fehlte, war Musik in ihren Ohren. „Schnell wurde er mein Begleiter – erst musikalisch und dann auch privat“, erzählt sie und schenkt ihrem Mann ein strahlendes Lächeln.

Frisch verlobt, zog es Ewald Dreßler fort aus Weimar direkt in die Skatstadt, wo er an der hiesigen Musikschule eine halbe Stelle als Klavierlehrer annehmen durfte. Ergebnis eines recht unkonventionellen Deals: „Das Klavier galt in der DDR als elitäres Instrument. Entsprechend schwierig war es für ihn, eine Anstellung zu finden“ beginnt sie und er ergänzt: „An der Musikschule hatte ich immer wieder nachgefragt und bekam schließlich die Aussage: Wenn Sie einen Geigenlehrer mitbringen, können Sie hier auch anfangen.“ Gesagt, getan.

Familiengründung auf dem Altenburger Schloss

Als 1959 seine Helga ebenfalls ihre Koffer in Altenburg auspackte, residierte Ewald von außen betrachtet bereits hochherrschaftlich: Auf dem Schloss. In einem kleinen Zimmer einer größeren Wohnung. Ohne eigene Toilette. Ohne Bad. Mit der Geburt der beiden Söhne Markus (58) und Ekkehard (56) kam ein Raum auf der anderen Seite des dunklen, kalten Flures dazu, doch erst 1968 bezog die vierköpfige Familie ihre erste richtige Wohnung in der Junkerei. „Das war unser Nest“, schwärmt Helga. „Von dem wir beim Einzug erstmal die Fassade reparieren mussten“, ergänzt er.

Sie kümmerten sich. Immer. Umeinander, aber auch um das alte Gemäuer, dem Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens und der Inspiration für ihr künstlerisches Schaffen. Trotz über 40 gemeinsamen Jahren als Lehrer an der Musikschule, zahllosen Lieder- und Klavierabenden oder über 1000 Schülerkonzerten im Landkreis erklangen selten schiefe Töne in ihrer Ehe. „Streit? Hatten wir nie wirklich. Musik war immer unsere Brücke.“

Eine neue Silberlinde für den Agnesgarten

Geprägt vom Krieg und den Erinnerungen an Flucht und Vertreibung wissen Helga und Ewald ihr friedliches Leben sehr zu schätzen. Es sei schließlich nicht selbstverständlich, so lange beieinander sein zu dürfen. Noch dazu in einem Umfeld, wo Musik sich frei entfalten kann und auch sein Flügel seinen Platz fand.

Jenes Instrument, das das Feuer 1987 in der Junkerei fast unbeschadet überstand – genau wie die Dreßlers. „Wir waren selten so heiter“, betont der 84-Jährige. „Wir lebten und das war alles, was zählte.“

Ihr großes Jubiläum feiern sie heute in kleinen Rahmen in „ihrem“ Schloss. Ende Mai folgt die große Sause mit der ganzen Familie. Statt Geschenken möchten sie dem Agnesgarten zu einer neuen Silberlinde verhelfen. Sollte klappen – bei diesmal weit mehr als zehn geladenen Gästen.

Von Maike Steuer