Herzbube gratuliert Altenburger Gartengaststätte

Altenburg. Wenn Herzbube Wolfgang Schwalm zu Mikrofon und Trompete greift, dann ist eine volle Hütte garantiert. So auch am Sonnabend, als Schwalm der Stargast in der Gaststätte „Poschwitzer Höhe“ war, deren Chef Jörg Wenzel und sein Team das 20-jährige Bestehen feierten.

„Wolfgang hat ja viele Jahre quasi nebenan in Ehrenberg gewohnt. Wir sind befreundet, weshalb er sofort für unser Jubiläum zugesagt hat“, freute sich Jörg „Poschi“ Wenzel. Und dass der bekannte Sänger mit ganz enger Bindung zu seiner alten Heimat gleich zweimal eine halbe Stunde mit Stimme und Trompete ein Solo gestaltet, kam bei den Besuchern super an.

Schon am Freitag startete das Jubiläum mit einem zünftigen Skatturnier, an dem 60 Starter teilnahmen. „Einige hundert waren über das gesamte Fest da“, so Wenzel. Großen Anteil am guten Gelingen hatten dabei auch die Lustigen Schwestern sowie DJ Steven Win, aber auch die zahlreichen Angebote für die Kinder, beispielsweise ein Karussell sowie Kreatives aus der „Farbküche“.

Der Gastwirt vergisst in seiner Aufzählung auch nicht sein gesamtes Team sowie die Kleingärtner der Anlage, die das Jubiläum nach Kräften ebenso unterstützten. „Unsere Kleingärtner haben uns beim Auf- und Abbau unterstützt und waren auch zahlreich zugegen. Und das Wetter hat auch zu uns gehalten, worüber ich sehr froh bin“, so der Gastwirt zufrieden.

Von Jörg Wolf