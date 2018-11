Altenburg

Vor zehn Jahren wurde das Herzkatheterlabor im Klinikum Altenburger Land in Betrieb genommen. Seitdem erfolgen jährlich 900 Herzkatheteruntersuchungen und rund 350 Behandlungen. Am Dienstag öffneten Ärzte die Tür in das Labor.

Ein starker Schmerz im Brustkorb, der in die Arme übergeht: So zeigt das Herz oftmals, dass es einen Infarkt erleidet. Patienten in Altenburg, die genau das verspürten, mussten vor über zehn Jahren noch mit einem Rettungswagen in Arztbegleitung in das Herzzentrum Leipzig gefahren werden. Doch 2008 wurde dann am hiesigen Klinikum das Herzkatheterlabor eröffnet.

Über dem Untersuchungstisch hängt ein Monitor. Ein großes Gerät, das kompliziert aussieht, ragt darüber hervor. An den Wänden ringsum sind Schubladen und Regale angebracht. Ein Fenster lässt es, zu in den nächsten Raum zu schauen. Dort stehen wiederum Computer und mehrere Monitore. Seit November 2008 werden Herzinfarkt-Patienten im Klinikum Altenburger Land behandelt. Und nicht nur diese: Auch Patienten, die an der Schwelle eines Herzinfarktes stehen, können untersucht und behandelt werden.

Nach der Untersuchung erfolgt nahtlos die Behandlung

Bei einem Infarkt sind die Herzkranzgefäße verstopft, sodass der Herzmuskel nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt werden kann. Durch Plaques und Kalk können die Gefäße schon früher verengt werden, sodass immer wiederkehrende Schmerzen die Ursache sind. Um eine Änderung an den Gefäßen feststellen zu können, nutzen die Ärzte des Klinikums Altenburger Land den Gefäßultraschall, der erst in den letzten Jahren dazukam.

Eine weitere Entwicklung nach der Laboreröffnung war die Möglichkeit der Bestimmung der koronaren Flussreserve. Damit können die Ärzte die Bedeutsamkeit der Verengung feststellen und den Nutzen einer interventionellen Behandlung besser einschätzen. Sprich: Das Team entscheidet, ob eine Erweiterung oder Öffnung der Herzkranzgefäße notwendig ist oder nicht. Trifft der Fall ein, erfolgt nach der Untersuchung nahtlos die Behandlung. „Die Patienten sind meistens angespannt, da es eine Reparatur am laufenden Motor ist. Daher versuchen wir eine gelassene Stimmung herzustellen“, erzählt Chefarzt Wolfgang Strauß.

Nach Dienstschluss noch in Rufbereitschaft

„Wir“ sind während der Behandlung ein Arzt, ein Assistenzarzt und zwei Pflegefachkräfte. Eine der beiden Pflegefachkräfte sitzt hinter dem Fenster und beobachtet die Behandlung über die Monitore. Insgesamt sind drei behandelnde Ärzte im Kardiologie-Team und sechs Pflegefachkräfte sowie medizinisch-technische Assistenten. Die Ärzte sind oft noch nach Dienstschluss in Rufbereitschaft, falls ein Patient mit Herzinfarkt in das Klinikum eingeliefert wird. In nächster Zeit soll sich dieses Team noch vergrößern, denn weitere Ausbildungen ärztlicher Kollegen sind geplant.

„Früher erfolgte die Untersuchung über die Leiste. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert“, erklärt der Chefarzt. Mittlerweile erfolgt die Untersuchung über die Arterie am rechten Daumen. Das ist für die Mobilität der Patienten besser, denn so können sie schon früher nach dem Eingriff wieder aufstehen.

„Diese Arbeit ist erfüllend,“ sagt der leitende Oberarzt Peter Bergmann „denn man bemerkt direkt, dass man etwas Gutes tut.“

Von Nicole Grziwa