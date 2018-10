Altenburg

Farbenfrohe Blütenpracht als Gestecke oder Sträuße gibt es bei Sabine Wilfert das ganze Jahr über und unabhängig, ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter ist. Das heiße aber nicht, dass sie ihre Auslagen nicht der jeweiligen Saison anpasse, betont die erfahrene Händlerin hinter ihrem vergleichsweise kleinen Stand auf dem Altenburger Wochenmarkt. Seit 30 Jahren steht sie hier und bietet unter anderem Kunst- und Seidenblumen, Raumschmuck, Duftseife und Geschenkartikel an. „Mein Hauptgeschäft sind aber die Seidenblumen-Gestecke, die ich auch selbst anfertige. Deshalb sind sie allesamt Unikate, die es nur bei mir gibt“, erklärt die Teichwolframsdorferin.

Maßgeschneiderte Blusen zu DDR-Zeiten

Unterm Strich verbringe sie beinahe genauso viel Zeit mit dem Arrangieren der Gestecke wie mit dem Verkauf auf den Märkten, meint sie. Vorlagen oder dergleichen nutze sie für ihre Arbeiten übrigens nicht. Das brauche sie nicht, erklärt Sabine Wilfert und fügt an, dass sie schon immer eine künstlerische Ader habe. „Deshalb wollte ich nach der Schule auch Goldschmiedin werden. Aber zu DDR-Zeiten habe ich keine Lehrstelle bei uns in der Gegend gefunden und bin deshalb Feinoptikerin bei Carl Zeiss geworden“, plaudert sie ein wenig aus ihrer Biografie. Markthändlerin sei sie dann nach der Wende geworden, weil sie nicht arbeitslos werden wollte, was sie, wie sie meint, zum Glück auch nie war.

„Aber den Grundstein habe ich dafür eigentlich schon vor der Wende gelegt. Meine Mutter war Damenmaßschneiderin. Mit ihr habe ich auf dem Samstagsmarkt in Greiz Blusen verkauft. In der einen Woche haben wir bei den Frauen Maß genommen, und in der nächsten war das Kleidungsstück fertig“, erinnert sich Sabine Wilfert.

Damals habe sie als geschiedene Frau einen Zuverdienst gesucht, um ihr Eigenheim weiter finanzieren zu können. Doch so einfach wie heute war es seinerzeit nicht, ein Geschäft zu eröffnen, selbst wenn es sich nur um einen Marktstand handelte. „Bevor wir anfangen konnten, mussten ich erst zum Gewerbeamt, um zu fragen, ob ich mir etwas dazuverdienen darf.“ Die Behörde in Greiz sei aber großzügig gewesen und habe es ihr gestattet. Natürlich nicht, ohne zuvor eine Musterbluse und die Stoffe gründlich in Augenschein zu nehmen, für gut zu befinden und dafür schließlich den Verkaufspreis festzulegen, den Sabine Wilfert und ihre Mutter nehmen durften.

Stammkunden von Chemnitz bis Jena

Nach der Wende ließ sich mit Maßschneiderei aber kaum noch ein Geschäft machen. „In der Zeit habe ich Kollegen aus Bayern kennengelernt, die mich gefragt haben, ob ich das Seidenblumengeschäft nicht übernehmen möchte, und ich habe ja gesagt. So hat sich das damals ergeben“, erinnert sie sich. Bereut hat sie das augenscheinlich nicht. Auch wenn es manchmal hart sei und bei den Ständen der Bäcker und Fleischer regelmäßig eine Schlange steht, was bei ihr eher selten ist. „Aber futterneidisch sind wir untereinander nicht“, meint sie und beginnt zum Beweis mit dem Blumenhändler gegenüber und dem Eiermann zu flirten und von früher zu erzählen.

Außerdem ist es ja nicht so, dass Sabine Wilfert keinen Umsatz hat. Immer wieder fängt ihr farbenfroher Stand die Blicke vorbeilaufender Frauen ein. „Das sind Furnierblumen. Die Blüten sind aus Holz und die Stiele aus Draht gefertigt. So lassen sie sich überall dekorieren, und wenn die Stiele zu lang sind, machen Sie einfach eine Schlaufe in den Draht“, führt Sabine Wilfert sogleich ein erfolgreiches Verkaufsgespräch und wendet sich dann wieder der OVZ zu.

Nein, meint die Seidenblumenhändlerin, in einem normalen Laden arbeiten, das wäre ihr zu langweilig, gibt sie zu. Mit ihrem Sortiment könnte sie da auch nicht einfach existieren. „Ich profitiere vom Wechsel. Nur weil ich zwischen Chemnitz und Jena auf Märkten stehe und überall meinen Stammkundenkreis habe, kann ich auch davon leben“, ist die 56-Jährige ehrlich

Weihnachten ist das ganze Jahr

Apropos davon leben: Einen wichtigen Teil dazu trage auch die Weihnachtszeit bei. „Das ist mein Höhepunkt im Jahr“, sagt Sabine Wilfert. Seit Jahren betreibt sie in Gera einen großen Stand, an dem sie Weihnachtliches aus Seidenblumen und Baumschmuck sowie typisch weihnachtliche Deko-Artikel anbietet. Auch wenn der Weihnachtsmarkt letztlich nur vier Wochen läuft – er bestimmt mehr oder weniger das gesamte Jahr mit. „Das beginnt schon im Frühjahr, wenn die Messen mit den Weihnachtstrends stattfinden“ so Wilfert, die auf Messen und bei Online-Händlern auch das Sortiment für ihren „normalen“ Marktstand zusammenstellt.

Mit dem ist sie dreimal pro Monat in Altenburg. Nur am letzten Mittwoch eines Monats ist sie nicht da. „Und natürlich auch nicht, wenn ich in Gera auf dem Weihnachtsmarkt bin“, ergänzt Wilfert lächelnd, bevor sie sich der nächsten Kundin zuwendet, um sie zu beraten.

Von Jörg Reuter