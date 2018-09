Wegen einer Havarie ist Ende vergangener Woche in Altenburg-Nord die Trinkwasserversorgung unterbrochen gewesen. Wie die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) am Dienstag mitteilte, brach am Freitag kurz vor 17.30 Uhr in der Siegfried-Flack-Straße ein Rohr mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern.