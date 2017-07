Rund 15 Aufsichtsräte, Beiräte und dergleichen müssen von Kreistagsmitgliedern besetzt werden. Vor allem die hauptamtlichen Politiker wirken oft in mehreren Gremien mit. Landrätin Michaele Sojka (Die Linke) sitzt in zehn von rund 15 Gremien. Außerdem sitzt sie als Landrätin von Amts wegen in den Gesellschafterversammlungen der kreiseigenen GmbHs.