Altenburg

Die Fußball-Weltmeisterschaft vereint die Fans im Altenburger Land vor den Leinwänden. Zahlreiche Lokale und Einrichtungen, vom Irish Pub bis zur Kirchgemeinde, haben sich fürs Public Viewing gerüstet. Auftakt ist am Sonntag, wenn erstmals der Ball für Deutschland rollt.

Ponitz

Die wohl größte Fanmeile im Altenburger Land findet sich in Ponitz. Die Zschöpeler Heimatfreunde organisieren in der Ponitzer Agrarhalle eine Live-Übertragung der wichtigsten Fußballspiele zur Weltmeisterschaft. Und das bereits zum siebten Mal seit der WM 2006. In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Ponitzer Fanmeile zum größten Public Viewing im Altenburger Land und der angrenzenden sächsischen Region, teilen die Heimatfreunde mit. „Im Schnitt verfolgten 500, in der Spitze sogar bis zu 1000 Besucher, die spannenden Partien auf der Großbildleinwand“, berichtet Teresa Neumann vom Vereinsvorstand. Los geht es am Sonntag, den 17. Juni, ab 16 Uhr mit der Übertragung des ersten Deutschlandspiels gegen die Mannschaft aus Mexiko. Am Samstag, den 23. Juni ab 18 Uhr und am Mittwoch, den 27. Juni ab 15 Uhr werden die anderen beiden Vorrundenspiele sowie beim Weiterkommen von Jogis Buben alle weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen. In jedem Fall laden die Zschöpeler Heimatfreunde zum Finalspiel am 15. Juli ab 16 Uhr ein. Die Tore der Ponitzer Agrarhalle öffnen sich in der Regel eine Stunde vor Anstoß. Die Halle befindet sich bei der Feuerwehr, Zufahrt über Schlossplatz. Die jeweils aktuellen Infos zu diesen und weiteren Spielen können über die Internetseite www.fanmeile-ponitz.de abgerufen werden.

Altenburg

Immer eine gute Adresse zum gemeinsamen Fußball-Schauen ist seit Jahren die Brauerei Altenburg. Pünktlich zum ersten Deutschland-Spiel wird der Biergarten auf dem Gelände an der Brauereistraße wieder aufgebaut. Die Fans können sich zu den Spielen der Deutschen Nationalmannschaft auf eine rund 3,5 mal 2,5 Meter große Leinwand, natürlich auf Getränke und Gegrilltes freuen. Der Eintritt ist frei.

Fußball ist auch im Altenburger Finnegan’s Irish House Trumpf. Alle WM-Spiele werden im Pub an der Rosa-Luxemburg-Straße auf einem großen Bildschirm ausgestrahlt. Das Public Viewing findet im überdachten Biergarten statt, dazu gibt es Gegrilltes.

Einiges zur WM zu bieten haben auch das Steakhaus im Theatercafé und das griechische R

estaurant Sparta. Beide verfügen jeweils über einen 60-Zoll-Fernseher drinnen und über eine zwei mal zwei Meter große Leinwand auf dem Freisitz. Während über Letztere nur die Spiele der deutschen Elf zu sehen sein werden, laufen auf den TV-Geräten alle während der Öffnungszeiten stattfindenden WM-Partien. Beide Lokalitäten bieten somit bei Deutschland-Auftritten jeweils etwa 200 Leuten Platz. Garniert ist das ganze mit zwei Aktionen: Schießen Thomas Müller und Co. ein Tor, dürfen sich Gäste des Sparta auf einen kostenlosen Ouzo freuen, im Steakhaus gibt es als Special zum Fußball Spareribs, Beilage und Bier im Paketpreis.

Nicht ganz so groß sind die TV-Geräte in der Sportsbar Brühl 7. Dafür gibt’s davon drei Stück. Ein 50-Zoll-Bildschirm steht auf dem Freisitz hinter dem Skatbrunnen in Altenburg, ein gleichgroßer und ein kleinerer drinnen. Bei schlechtem Wetter stehen alle im Lokal. Darauf werden alle Partien gezeigt, die während der um eine Stunde auf 17 Uhr nach vorn verlegten Öffnungszeiten über die Bühne gehen. Auf Bestellung geht’s bei größeren Gruppen auch schon eher los.

Als Schlecht-Wetter-Variante versteht sich auch das Angebot des Sports & Strikes, dem Bowling-Center in der Zwickauer Straße in Altenburg. Vor den vier Fernsehern, auf denen alle während der Öffnungszeiten ausgetragenen Spiele zu sehen sind, finden 30 bis 40 Leute Platz – und können nebenher bowlen und amerikanisch essen.

Public Viewing gibt es wie gewohnt in der Gastwirtschaft Kulisse. Seit über 16 Jahren verwandelt sich der Biergarten zu Europa- oder Weltmeisterschaften in eine Arena. Auf drei Flachbildschirmen und bei den Spielen der Deutschen Nationalmannschaft zusätzlich auf einer Leinwand mit Beamer sind die Partien zu sehen – allerdings immer erst ab 17 Uhr, manche Nachtmittagspartien sind da schon zu Ende. Wer möchte, kann auch drinnen gucken. Selbst die Küche hat sich auf die WM kulinarisch vorbereitet, wird dieses Geheimnis aber erst am Wochenende lüften.

Meuselwitz

Beim ZFC in Meuselwitz rollt ebenfalls wieder der WM-Ball. Alle Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft werden im Saal der bluechip-Arena auf Großleinwand übertragen. Die Speisenversorgung übernimmt die Gaststätte Bergmannsklause. Die Übertragung beginnt jeweils 90 Minuten vor Anpfiff der Partie. Der Eintritt ist frei.

Gemeinsames Mitfiebern in entspannter Atmosphäre bietet auch die Kultzeche „Z III“ in Meuselwitz. Übertragen werden im Biergarten mit gut 200 Plätzen alle Spiele der WM. Anlässlich des Fußballfests haben sich Chef Carlo Flor und sein Team die eine oder andere Aktion überlegt. So lockt zu jedem Spiel ein Tippspiel mit Freigetränken und kleineren Gewinnen. Zudem spendiert der Wirt traditionell für jedes deutsche Tor ein Freibier. Den Hunger können die Gäste mit Speisen von einer speziellen WM-Karte stillen, auf der etwa ein 180 Gramm-WM-Burger lockt. Rund zwei Stunden vor Anpfiff öffnen sich jeweils die Türen.

Gößnitz

Der Feuerwehrverein Gößnitz hat eine Fanmeile in der Fahrzeughalle der Gößnitzer Feuerwehr eingerichtet. Übertragen werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie Halbfinale und Endrunde. Für Essen und Getränke wird gesorgt sein, teilt der Verein mit.

Weißbach

Kein Gottesdienst – dafür Fußball. Auf diese im Altenburger Land womöglich einmalige Idee kam die Kirchgemeinde Weißbach. Am Sonntag um 17 Uhr lädt diese zum Public Viewing in den Weißbacher Pfarrhof ein. Das wird keine Ausnahme bleiben. Denn auch die Deutschland-Spiele gegen Schweden am 23. Juni und Südkorea am 27. Juni sowie die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel werden zum Public Viewing gezeigt.

Fockendorf

Auch in der Fockendorfer Gaststätte am Stausee geht es fußballtechnisch rund – zumindest wenn Deutschland spielt. Dann gibt es eine öffentliche Übertragung auf einem 77-Zoll-Fernseher, die – je nach Wetter – drinnen oder draußen stattfindet. Während draußen ein paar hundert Fans Platz finden, sind es drinnen deutlich weniger. Das Ganze läuft bei normalem Gaststättenbetrieb, bei Abendspielen verschiebt sich aber der Küchenschluss entsprechend nach hinten.

Von OVZ